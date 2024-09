Fiscalía niega presiones en El Hierro para acoger a más menores migrantes y lo reduce a solicitar información

La Fiscalía Superior de Canarias ha negado este martes que el pasado fin de semana, junto a la Policía Nacional, presionara a la ONG que gestiona la acogida de menores migrantes en El Hierro para que aceptara más personas y reduce ese episodio a una solicitud de información. En un comunicado ha negado que hiciera algún tipo de requerimiento a la ONG --versión que ha defendido estos días el Gobierno de Canarias y que motivó que dejara la acogida en manos del Estado-- y se limita a exponer que "en el normal ejercicio de sus funciones", solamente solicitó información de las medidas que se estaban adoptando por la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias. Esa petición se cursó tras haber sido informada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de que había llegado a El Hierro una patera con 15 menores no acompañados y la ONG responsable les manifestó que "no era posible" su acogida. En el mismo se sentido se había expresado la Policía Nacional que había contactado con la Dirección General de Protección de la Infancia quien les comunico su falta capacidad para asumir la acogida de esos menores. La Fiscalía expone que "única y exclusivamente" se ha solicitado información, "sin que se haya producido ningún requerimiento ni a la ONG ni a la Dirección General, a pesar de ser también informada de la imposibilidad de que dichos menores fueran trasladados al CATE de San Andrés por estar totalmente desbordado y no poder garantizarse su acogimiento separados de los migrantes adultos".

