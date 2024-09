Brasil cree que la orden de arresto de González "hace todo más difícil" en la negociación con Maduro

Las autoridades brasileñas han valorado este martes que la orden de arresto del opositor Edmundo González "hace todo aún más difícil" aunque descartan subir todavía más el tono contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. "Hace todo aún más difícil", ha dicho Celso Amorim, asesor principal en asuntos internacional de la Presidencia de Brasil. Asimismo, ha señalado que por ahora el Gobierno no adoptará una postura más contundente contra el Gobierno de Maduro. "Soy de la época de la bossa nova. No subiremos el tono", ha dicho Amorim, según recoge el diario 'O Globo'. Se trata de la primera valoración pública de las autoridades brasileñas una vez ocho países de la región ya expresaran su disconformidad con la decisión de la Justicia venezolana. Está previsto que este martes el Gobierno brasileño emita una declaración más extensa sobre este asunto. Fuentes consultadas por el citado periódico han señalado que permanecer en silencio "no es una opción", si bien el contenido del comunicado tendría un fondo "político", pero "sin entrar en la decisión judicial".

Compartir nota: Guardar Nuevo