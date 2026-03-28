México detiene a un presunto líder de cartel dedicado al tráfico de drogas hacia EE.UU.

Ciudad de México, 27 mar (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este viernes de la detención de Jesús ‘N’, alías el ‘El Gallo’, quien fue identificado como el supuesto líder de la organización delictiva Cárteles Unidos, que operaba en el estado mexicano de Michoacán (oeste), y es responsable del tráfico de droga hacia la ciudad de Kansas, Estados Unidos.

La FGR precisó, en un comunicado, que durante el operativo se capturó también a otras siete personas y que las detenciones fueron llevadas a cabo en los municipios de Tancítaro, Uruapan, Apatzingán, ubicados en Michoacán, mientras que una de las pesquisas ocurrió en la ciudad de Santa María La Alta, en el estado de Puebla (centro).

Según el documento, las diligencias, encabezadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se basaron en trabajos de inteligencia con monitoreos, seguimientos en distintas redes digitales y georreferencias.

“Estas acciones permitieron identificar a los posibles integrantes de la organización delictiva, sus zonas de operación, así como sus vínculos financieros y logísticos, lo que orientó las acciones operativas que reseñamos”, destacó.

Fue así que se llevó a cabo “el aseguramiento de los inmuebles inspeccionados, armas de fuego largas y cortas, cargadores, cartuchos, posible narcótico y dinero en efectivo, entre otros objetos”.

“Todas estas acciones nos permitieron establecer que esta organización criminal se encargaba del trasiego de droga de México a la ciudad estadounidense de Kansas City, donde era distribuido el narcótico”, señaló la dependencia.

Al resto de los detenidos se les identificó como Jaime ‘N’, Flavio ‘N’, Bulmaro ‘N’, Joaquín ‘N’, Agustín ‘N’, Uziel ‘N’, y José ‘N’.

Michoacán es uno de los objetivos del Gobierno de México para combatir el problema del narcotráfico, luego de las presiones del Gobierno estadounidense para frenar a los carteles de la droga, por lo que también ha desplegado agentes del Ejército y de la Guardia Nacional como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. EFE