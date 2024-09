Trump culpa a Biden y Harris de la muerte de los seis rehenes hallados en un túnel en Gaza

El expresidente estadounidense Donald Trump ha culpado al mandatario del país, Joe Biden, y a la vicepresidenta, Kamala Harris, de la muerte de los seis rehenes hallados este fin de semana en un túnel bajo la localidad gazatí de Rafá, y ha asegurado que este tipo de acciones ocurren por la falta de "fuerza" y "liderazgo" de Estados Unidos. "Lamentamos la muerte sin sentido de los rehenes israelíes, incluyendo a un maravilloso ciudadano estadounidense, Hersh Goldberg-Polin, asesinado por Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica) debido a una completa falta de fuerza y liderazgo estadounidenses. No se equivoquen, esto ha sucedido porque la camarada Kamala Harris y el corrupto Joe Biden son malos líderes", ha publicado Trump en su cuenta de la red social X. Así, Trump ha afirmado que los estadounideneses "están siendo masacrados en el extranjero" mientras Biden se encuentra de vacaciones, y ha insistido en la falta de liderazgo tanto del presidente como de Harris, a los que ha acusado de estar más "preocupados" de usar al Departamento de Justicia en su contra. "Al igual que la debacle de la retirada de Afganistán que se cobró trece vidas estadounidenses, el juicio de Kamala y Biden no solo ha puesto vidas en riesgo, sino que es directamente responsable de muertes innecesarias que nunca deberían haber ocurrido", ha añadido. Por último, ha aseverado que Estados Unidos y sus ciudadanos no estarán más seguros bajo el mando de Harris, su oponente en las elecciones presidenciales de noviembre, y ha remarcado que este tipo de acciones no habrían ocurrido si él se encontrase en la Casa Blanca. Aunque Israel no se ha pronunciado oficialmente sobre las circunstancias exactas de las muertes, el portavoz militar Daniel Hagari avanzó que los seis rehenes fueron encontrados ya sin vida y fuentes médicas de las fuerzas de seguridad han avanzado a medios israelíes que sus cuerpos presentaban indicios de haber sido ejecutados. Hamás, por su parte, ha achacado las muertes a los bombardeos de Israel.

