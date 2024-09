Fernando Alonso: "El undécimo puesto es muchísimo más de lo que merecemos"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que aunque ha ejecutado una de sus "mejores carreras del año" en el Gran Premio de Italia, el undécimo puesto final es "muchísimo más" de lo que merece, ya que el monoplaza no tiene "casi ningún punto fuerte" y su "déficit" es "más grande que en las últimas carreras". "Fue un finde duro. Creo que ha sido, personalmente, una de mis mejores carreras del año, si no la mejor. El coche hoy estaba para estar decimosexto o decimoséptimo y lo hemos puesto noveno durante casi toda la carrera y décimo en la salida. Ha terminado undécimo a ocho décimas del noveno y a una décima del décimo, así que duele enormemente no haber cogido ningún punto por un segundo en carrera. El undécimo es muchísimo más de lo que merecemos, es lo que hay", señaló en declaraciones a DAZN. Además, destacó que la degradación era "alta". "Nuestro coche tiene esa particularidad, que se come los neumáticos deslizándose en las curvas, no tenemos agarre, así que tenemos un buen combo ahora en el coche, no tenemos casi ningún punto fuerte y eso nos dificulta un poco las carreras. Hay que seguir luchando y, como siempre decimos, en la siguiente carrera tenemos que aprender cosas de esta y volver más fuertes y a ver si hay una respuesta, algo de acción, no siempre venir con el mismo coche", apuntó. "Era una degradación alta. Albon hizo una parada, yo hice dos, estábamos más o menos luchando a principio de carrera y acabamos luchando, así que creo que el tiempo total era el mismo, pero depende un poco de cada coche. El Aston, por ejemplo, se come muchísimo los neumáticos, no tenemos nada de agarre en las curvas, así que los forzamos demasiado y para nosotros dos era la única manera de acabar la carrera", continuó. Sobre qué sacaba de positivo este fin de semana, el asturiano respondió con contundencia. "Nada", dijo. "Esta carrera va a ser anónima, nunca va a ser recordada como Monza 2024 Fernando Alonso. Entonces, aunque lo recuerde yo, mañana voy a intentar olvidar ya esta carrera, así que tampoco va a durar mucho. En todas las carreras, los dos compañeros hemos acabado con entre tres y cinco segundos de diferencia; cuando él acaba delante, yo estaba ahí, y cuando yo acababa delante, Lance -Stroll- estaba más o menos ahí", manifestó. "Hoy no, hoy ha habido una gran diferencia porque, como digo, en general me he encontrado muy bien este fin de semana y he exprimido el coche al máximo. Ha sido una carrera bien ejecutada, con buenos 'pitstops', buena salida, buen ritmo, pero el déficit del coche es más grande que en las últimas carreras. Nos deja un sabor un pelín amargo", concluyó.

