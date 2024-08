Los 27 nominan muchos más hombres para la Comisión aunque Von der Leyen podrá compensar dando más peso a mujeres

Los Estados miembros de la Unión Europea han nominado mayoritariamente a hombres para ser comisarios en el próximo Ejecutivo europeo, frustrando los planes de la presidenta Ursula von der Leyen, que aspira a un gabinete paritario, aunque la conservadora alemana todavía podría compensar este desequilibrio primando a las mujeres con carteras de peso. Cuando se cumple el plazo que dio Von der Leyen a los Estados miembros para presentar a sus candidatos, idealmente un hombre y una mujer para tener margen para confeccionar un colegio de comisarios paritario, solo cinco países --España, Portugal, Suecia, Finlandia y Croacia-- han presentado a mujeres, frente a más de una quincena de Estados miembros que han nominado a un hombre. Bulgaria, por su parte, ha presentado a un hombre y una mujer a la espera de que Bélgica desvele a su nominado. Junto a estos países, Alemania presenta a Von der Leyen como presidenta comunitaria y Estonia cuenta con su ex primera ministra, Kaja Kallas, que será la próxima Alta Representante de la UE para Política Exterior, en sustitución de Josep Borrell. Esto pone en jaque los planes de la conservadora alemana, que para un segundo mandato quería estar rodeada de más mujeres e incluso tener un colegio de comisarios paritario. Su primer Ejecutivo comunitario tuvo a 11 comisarias y 16 comisarios, algo que quería corregir en los próximos cinco años pero que choca con los intereses de los países del bloque, que tienen la prerrogativa de elegir a su representante en Bruselas. "Lo que está claro es que la presidenta sigue firme en su convicción de que en un mundo moderno tenemos que tener tantas mujeres como sea posible en puestos de responsabilidad", ha afirmado esta semana el portavoz principal de la Comisión Europea, Eric Mamer, respecto al debate suscitado por la falta de mujeres nominadas por los países del bloque. Según defiende el portavoz de Von der Leyen, la presidenta comunitaria "hará todo lo que esté en su mano" para lograr que su segundo gabinete es "equilibrado" en cuestión de género e "incluye a tantas mujeres como sea posible". EQUILIBRIO CUALITATIVO Así las cosas, la 'popular' alemana tiene en su mano el diseño de la Comisión Europea y el reparto de carteras, por lo que en Bruselas se entiende que podría intentar compensar la falta de cooperación de los Estados miembros para tener equilibrio de género y optar por una generar un equilibrio cualitativo, designando a mujeres para carteras de peso. De esta forma aunque no se llegue a la ansiada paridad de género y las mujeres estén en minoría, el Ejecutivo europeo si podría llegar a un equilibrio respecto al contenido y responsabilidades que asuman las mujeres. Otro escenario es que Von der Leyen rechazara a los candidatos presentados por los países del bloque una opción poco probable porque generaría mucha tensión con los Estados miembros y sería difícil de justificar solo por cuestiones de género. También puede suceder que los nominados no superen el examen del Parlamento Europeo, que tiene un papel en la definición de la Comisión Europea aunque las reticencias se suelen limitar a cuestiones de conflicto de intereses o falta de preparación para asumir una cartera concreta, por lo que también sería extraordinario que se adujera falta de igualdad de género para rechazar a un nominado. En última instancia el pleno del Parlamento Europeo puede aprobar o tumbar el colegio de comisario en su conjunto.

