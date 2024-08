Von der Leyen defiende que la paz en Ucrania pasa por repensar la arquitectura de seguridad en Europa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido este viernes que la paz en Ucrania no se limita solo a la ausencia de guerra en el terreno y pasa por repensar la arquitectura de seguridad en Europa. "Podemos hablar idiomas diferentes, pero en ningún idioma paz es sinónimo de rendición. En ningún idioma soberanía es sinónimo de ocupación. Quienes abogan por poner fin al apoyo a Ucrania no abogan por la paz. Defienden el apaciguamiento y la subyugación de Ucrania", ha asegurado en la conferencia GLOBSEC Forum 2024 en Praga. En este foro centrado en seguridad, en el que ha participado el presidente checo, Petr Pavel, la 'popular' alemana ha insistido en que Europa quiere que termine la guerra en Ucrania, pero "corresponde a los ucranianos" marcar los tiempos sobre posibles negociaciones, al tiempo que ha defendido que la solución no consiste solo en el fin de los combates. "Mi postura es que la paz no es simplemente la ausencia de guerra. La paz es un acuerdo que hace que la guerra sea imposible e innecesaria, por lo tanto, debemos poner a Ucrania en condiciones de negociar dicha paz", ha asegurado, para recalcar que la integración comunitaria de Ucrania resulta fundamental en este contexto. Von der Leyen ha señalado que la UE debe replantearse los "cimientos de la arquitectura de seguridad de Europa" después de que la invasión rusa de Ucrania "haya abierto los ojos a Europa" en cuestiones como la energía. "Lo que está en ruinas no son sólo las ciudades ucranianas, sino también muchos de nuestros supuestos básicos en materia de seguridad", ha explicado, asegurando que durante décadas Europa pensó que la interdependencia económica, como en el caso del petróleo con Rusia, "era fuente última de seguridad". En este sentido, ha apuntado que esa interdependencia se ha revelado una "fuente de vulnerabilidad", recordando que Rusia usó el gas para "chantajear" a Europa en los primeros compases de la guerra, cuando cortó el suministro energético al bloque.

