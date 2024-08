Previa del Athletic Club - Atlético de Madrid

El Estadio de San Mamés vivirá este sábado (19.00 horas) un duelo con mucho en juego entre Athletic Club y Atlético de Madrid, en el que los colchoneros no pueden volver a tropezar después de dos empates en sus tres primeros partidos ligueros, y el conjunto bilbaíno tratará de hilvanar su segunda victoria para engancharse a los puestos cabeceros. Los pupilos de Diego Pablo Simeone llegan a esta jornada 4 tras empatar a cero en casa ante el RCD Espanyol y evidenciando falta de regularidad que les puede apartar de la lucha por LaLiga EA Sports antes de tiempo, teniendo ya desventaja de cuatro puntos sobre un FC Barcelona que es líder en solitario con pleno de triunfos hasta el momento. La estrella colchonera llegada en este mercado estival, el argentino Julián Álvarez, aún no ha marcado ningún gol y en el duelo ante los pericos fue cambiado al descanso, decisión criticada por la afición en el Cívitas Metropolitano. Así, ante el Athletic podría tener una oportunidad para redimirse y demostrar el nivel esperado con su llegada. El ex del Manchester City estará acompañado presumiblemente por Antoine Griezmann, que ha marcado 14 goles en su carrera ante el Athletic, su víctima favorita, y ante la que querrá sumar su segundo gol de este curso. El francés fue suplente por descanso ante el Espanyol, pero fue de los más destacados durante la segunda mitad. Frente a los espanyolistas también fue suplente un Pablo Barrios que ha sido la mejor noticia para el Atlético en estos primeros partidos, pues continúa su gran momento después del oro conquistado en los Juegos Olímpicos de París, donde fue uno de los mejores de la 'Roja'. Otro de los más descansados es Marcos Llorente, que brilló ante el Girona con un gol y un despliegue físico espectacular. Después de no jugar ningún minuto ante el Espanyol, el duelo en San Mamés podría ser la oportunidad también para que se produzca el debut del central francés Clément Lenglet como colchonero. Otro que también se podría estrenar, aunque como titular, es el centrocampista inglés Conor Gallagher, que no saltó al campo en el último partido. Las dudas colchoneras contrastan con la seguridad y tranquilidad que consiguió el Athletic tras vencer al Valencia por 1-0 en un partido en el que disiparon las malas sensaciones de su debut ante el Getafe, en el que no habían pasado del 1-1 en casa, y de la derrota ante el Barça, en un duelo en el que su mejor jugador fue el guardameta Álex Padilla. Los pupilos de Ernesto Valverde quieren sumar su segundo triunfo consecutivo en San Mamés para engancharse a los puestos cabeceros y vencer a un equipo que el año pasado les privó de escuchar el himno de la Liga de Campeones. Ante el Atlético de Madrid, podría volver a la titularidad Nico Williams, que sufrió un golpe ante el Barça y comenzó desde el banquillo en la última jornada. El hermano de Nico, Iñaki, fue de los más destacados ante el Valencia, haciendo mucho daño por la banda derecha y generando varias oportunidades de gol. Otro de los mejores fue el autor del único tanto, el centrocampista Beñat Prados, que está ante su temporada de eclosión tras debutar el curso pasado, y que, hasta el momento, está exhibiendo un gran nivel en la medular rojiblanca. La línea defensiva volverá a ser clave para el 'Txingurri', con la presencia de Daniel Vivian y Yeray Álvarez como centrales indiscutibles, y Adama Boiro y Óscar de Marcos como únicas alternativas sanas para el puesto de laterales. En portería, después de la titularidad de Álex Padilla en los dos primeros duelos, la vuelta de Julen Agirrezabala ante el Valencia le postula como titular frente al equipo colchonero. En el histórico, en los últimos diez años, el conjunto colchonero se ha impuesto en 13 de los 21 duelos que han disputado entre ellos, mientras que los vascos han triunfado en solo tres duelos, y han empatado cinco veces. En San Mamés, de las últimas once visitas del Atlético de Madrid, los de Simeone han conseguido vencer en cinco, por cuatro victorias bilbaínas y dos empates. Sin embargo, en los últimos seis encuentros entre ambos en 'La Catedral', solo ha habido un triunfo colchonero, en el 2022, con un solitario gol del 'Principitio' Griezmann. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ATHLETIC CLUB: Agirrezabala; De Marcos, Yeray, Vivian, Lekue; Vesga, Prados; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Djaló. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Azpilicueta, Giménez, Lino; De Paul, Gallagher, Barrios; Griezmann y Julián Álvarez. --ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Canario). --ESTADIO: San Mamés. --HORA: 19.00/Movistar LaLiga.

Compartir nota: Guardar Nuevo