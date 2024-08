Producir comida o madera, nuevo dilema derivado del cambio climático

El cambio climático desplazará y reducirá la superficie de tierra apta para el cultivo de alimentos y madera, lo que pondrá en competencia directa la producción de estos dos recursos vitales. La visión de viñedos en Gran Bretaña es cada vez más común a medida que los veranos más cálidos crean condiciones cada vez más adecuadas para el cultivo de uvas. Pero detrás de esta historia de éxito hay algo que da que pensar: el cambio climático está desplazando las regiones del mundo adecuadas para el cultivo de cosechas. Los investigadores de la Universidad de Cambridge han descubierto un problema inminente: a medida que la tierra adecuada para producir nuestros alimentos se desplaza hacia el norte, se reducirá la tierra que necesitamos para cultivar árboles. La madera que producen estos árboles es la base de gran parte de la vida moderna, desde papel y cartón hasta muebles y edificios. Afirman que la creciente competencia entre la tierra para la producción de madera y la producción de alimentos debido al cambio climático, hasta ahora, se ha pasado por alto, pero está destinada a convertirse en un problema emergente a medida que nuestra demanda de ambos sigue aumentando. En el peor escenario posible para el cambio climático, si no se toman medidas para descarbonizar la sociedad, el estudio concluyó que más de una cuarta parte de las tierras forestales existentes (alrededor de 320 millones de hectáreas, equivalentes al tamaño de la India) serán más aptas para la agricultura a finales de siglo. La mayoría de los bosques para la producción de madera se encuentran actualmente en el hemisferio norte, en Estados Unidos, Canadá, China y Rusia. El estudio concluyó que el 90% de todas las tierras forestales actuales que serán productivas para la agricultura en 2100 estarán en estos cuatro países. En particular, decenas de millones de hectáreas de tierras productoras de madera en Rusia se volverán aptas para la agricultura (más que en Estados Unidos, Canadá y China juntos), y las condiciones se volverán favorables para el cultivo de patata, soja y trigo. "Solo hay un área finita de tierra adecuada en el planeta donde podemos producir alimentos y madera, dos recursos críticos para la sociedad. "A medida que el cambio climático empeora y la agricultura se ve obligada a expandirse hacia el norte, habrá una presión cada vez mayor sobre la producción de madera", dijo en un comunicado el Dr. Oscar Morton, investigador del Departamento de Ciencias Vegetales de la Universidad de Cambridge, quien codirigió el estudio. "Tenemos que pensar cincuenta años por delante porque si queremos madera en el futuro, tenemos que plantarla ahora. Los árboles que se talarán a fines de este siglo ya están en el suelo; tienen ciclos mucho más lentos que los cultivos alimentarios", dijo el Dr. Chris Bousfield, investigador postdoctoral en el Departamento de Ciencias Vegetales de la Universidad de Cambridge y codirector del estudio. Se proyecta que la demanda mundial de alimentos se duplicará para 2050 a medida que la población crezca y se vuelva más rica. También se espera que la demanda mundial de madera se duplique en el mismo período de tiempo, en gran parte porque es una alternativa baja en carbono al hormigón y al acero para la construcción. El traslado de la producción de madera a zonas más profundas de los bosques boreales o tropicales no es una opción viable, porque los árboles de esas regiones han permanecido intactos durante miles de años y talarlos liberaría enormes cantidades de carbono y amenazaría la biodiversidad. "Uno de los principales riesgos ambientales de la creciente competencia por la tierra entre la agricultura y la silvicultura es que la producción de madera se traslade a las áreas restantes de bosque primario dentro de los trópicos o las zonas boreales. Estos son los epicentros de los espacios naturales que quedan en el mundo y los bosques tropicales intactos son los lugares con mayor biodiversidad de la Tierra. Es fundamental evitar una mayor expansión", dijo David Edwards, profesor de Ecología Vegetal en el Departamento de Ciencias Vegetales de la Universidad de Cambridge y autor principal del estudio. Para obtener sus resultados, los investigadores tomaron datos satelitales que mostraban una silvicultura intensiva en todo el mundo y los superpusieron con predicciones de tierras agrícolas adecuadas para los cultivos clave del mundo, incluidos el arroz, el trigo, el maíz, la soja y la papa, en el futuro bajo varios escenarios de cambio climático. Incluso en el mejor de los casos, cuando el mundo alcance los objetivos de cero emisiones netas, los investigadores afirman que seguirá habiendo cambios futuros significativos en las regiones adecuadas para la producción de madera y cultivos. El estudio se publica en la revista Nature Climate Change. La producción de madera aporta más de 1,5 billones de dólares estadounidenses al año a las economías nacionales a nivel mundial. Las olas de calor y los incendios forestales asociados han causado enormes pérdidas recientes de bosques madereros en todo el mundo. El cambio climático también está impulsando la propagación de plagas como el escarabajo de la corteza, que ataca a los árboles. Se espera que el cambio climático haga que las áreas de los trópicos se vuelvan demasiado cálidas e inhóspitas para el cultivo de alimentos y haga que grandes áreas del sur de Europa sean mucho menos adecuadas para la producción de alimentos y madera. "El cambio climático ya está causando desafíos para la producción de madera. Ahora, además de eso, habrá una mayor presión de la agricultura, creando una tormenta perfecta de problemas", dijo Bousfield. "Asegurar nuestro futuro suministro de madera puede no parecer tan urgente como asegurar los alimentos que necesitamos para comer y sobrevivir. Pero la madera está igualmente integrada en nuestra vida diaria y necesitamos desarrollar estrategias para garantizar la seguridad alimentaria y de la madera en el futuro", dijo Morton.

