Castets reprocha a Macron que "caricaturizara" al NFP e insiste en que negociarían con otras fuerzas

La candidata a primera ministra de Francia por el Nuevo Frente Popular (NFP), Lucie Castets, ha reprochado al presidente, Emmanuel Macron, que "caricaturizara" a su coalición y cree que las conversaciones que mantuvo con otras figuras políticas fuera de la izquierda hubieran servido para poder formar gobierno. "Somos capaces de trabajar texto a texto, debemos dejar vivir la democracia", ha dicho Castets este jueves en una entrevista para la cadena BFMTV, en la que ha destacado que el NFP después de las elecciones "tomó nota" de que habían logrado una "mayoría relativa", no absoluta, por lo que su programa se vería limitado. A su vez, Castets ha revelado que durante el verano mantuvo conversaciones con figuras del centro político, como el diputado Charles de Courson, o con el ex primer ministro conservador Dominique de Villepin. Todos ellos, ha contado, estaban listos para "discutir el fondo" de una propuesta del NFP. En ese sentido, Castets ha recordado que el NFP ya comunicó a la ciudadanía y a las distintas fuerzas políticas de la Asamblea que estaban dispuestos a trabajar con "todas los diputados republicanos" a fin de hallar "consensos punto por punto". "El mensaje fue claro. Lamentablemente el presidente no quiso escucharlo y caricaturizó la postura del Nuevo Frente Popular", ha criticado la candidata de la izquierda, quien ya en días anteriores expresó su preocupación por el mensaje que se transmitía a los electores de que su voto no estaría siendo respetado. Este jueves continúa Macron reuniéndose con diferentes representantes de las fuerzas políticas una vez descartó este lunes la propuesta del NFP para formar gobierno a pesar de haber logrado el mayor número de escaños en la segunda vuelta de las elecciones legislativas que se celebraron en julio. Antes de partir hacia Belgrado, Serbia, en las próximas horas, Macron se ha reunido con la socialista Carole Delga, presidenta del Consejo Regional de Occitania, quien le ha instado a apostar por una candidatura de izquierdas.

