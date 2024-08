(Previa) El Betis encara la vuelta del 'playoff' con un ojo en el mercado de fichajes

El Real Betis Balompié recibirá este jueves (21.00 horas) al FC Kryvbas en la vuelta de su 'playoff' de acceso a la Conference League, con medio billete reservado a los verdiblancos tras su 0-2 de la ida, aunque con un ojo pendiente del mercado de fichajes por las posibles salidas de Nabil Fekir y de Rodri Sánchez. Los rumores en torno a la plantilla de Manuel Pellegrini acaparan la actualidad bética. El discreto inicio del equipo en LaLiga EA Sports, a razón de dos empates en las dos primeras jornadas, se ha unido a las dificultades económicas del club, por lo que Fekir y Rodri parecen tener la puerta abierta a marcharse, pese a ser dos de sus figuras clave. Contra el Kryvbas sí podría estar Vitor Roque, joven brasileño que no cuajó en sus siete meses como atacante en el FC Barcelona. No en vano, 'Tigrinho' tiene ahora en el Betis una oportunidad de reivindicarse, así que su presumible debut frente al equipo ucraniano en esta eliminatoria de la Conference sería una noticia positiva para la afición sevillana. Los asistentes al Estadio Benito Villamarín no querrán sustos ante un rival en teoría inferior y que en la ida pudo sufrir un castigo mayor. En ese partido, jugado en la localidad eslovaca de Kosice, el Betis echó en falta un 'killer'. El presumible delantero titular frente al Kryvbas será el marroquí Ez Abde, ya que Ezequiel 'Chimy' Ávila está de baja. El argentino, autor del primer gol en la ida de esta eliminatoria previa, tuvo un problema médico el pasado martes y no participará en la vuelta. Quizá tampoco esté el central catalán Marc Bartra, que durante la segunda jornada liguera fue reemplazado en el partido contra el Deportivo Alavés, a causa de unas molestias musculares. Continúan ausentes Isco Alarcón y Cédric Bakambu por sendas lesiones, así que Pellegrini tendrá que medir bien cada movimiento con sus pupilos de centro del campo para delante. Por lo menos, en la faceta defensiva los recién llegados Diego Llorente y Ricardo Rodríguez se han asentado rápidamente como piezas clave para el entrenador chileno del Betis.

