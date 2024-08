'Ni que fuéramos Shhh' ficha a Aída Nízar para su nueva temporada en TEN

Cuando pensábamos que 'Ni que fuéramos Shhh' no podía sorprendernos más, llega y anuncia su nuevo fichaje para la próxima temporada: Aída Nízar. Desaparecida de los medios de comunicación españoles, la que fuera colaboradora de televisión nos ha mantenido al día de su vida a través de sus redes sociales... pero ahora vuelve para quedarse. Debutó como concursante en 'Gran Hermano' y desde entonces no dejó de hacer televisión. Conocida por su desparpajo y sus ganas de comerse el mundo, a Aída no se le ponía nada por delante y conseguía hacer unos reportajes de lo más completos, pero ¿cuál será su misión en el programa? Canal Quickie ha anunciado esta misma tarde este fichaje estrella que se une también a algunos rostros conocidos como Pipi Estrada y Luis Pinocho, que ya sabíamos que comenzarían en 'Ni que fuéramos Shhh' a partir de septiembre. Y como no podía ser de otra manera han anunciado esta nueva incorporación con un vídeo que refleja el terremoto que se va a producir en TEN: "Ahora sí. ¡Comienza el espectáculo! ¡Patiño! ¡Matamoros! ¡Belén Esteban! ¡Sandoval! ¡Aída Nízar llega a Ten! ¡A 'Ni que fuéramos shhh!' Qué se abra el telón. Qué aplauda todo el mundo. ¡Querida Patiño, adoro mi vida! ¡Adórala tú! ¡Cuántas ganas tengo de verte y de abrazarte, mi querida Patiño!", dice en el video Aída.

