Skydance sellará la fusión con Paramount tras retiro de Bronfman

(Bloomberg) -- Skydance Media, del productor David Ellison, se convertirá en la nueva propietaria de Paramount Global después de que el heredero de Seagram Co., Edgar Bronfman Jr., desistiera de su oferta por la empresa, poniendo fin a una de las contiendas de adquisición más dramáticas de la industria.

El histórico estudio de Hollywood dijo que espera completar el acuerdo con Skydance en la primera mitad de 2025, al confirmar la retirada de Bronfman a última hora del lunes. También concluyó su periodo de búsqueda de ofertas, durante el cual podía buscar otros licitadores.

Ellison, hijo del cofundador de Oracle Corp. Larry Ellison, pretende dar un nuevo impulso a Paramount, matriz de CBS y MTV. Cargada con una deuda de más de US$14.000 millones, la icónica empresa de Hollywood ha tenido dificultades para competir en streaming y se ha visto golpeada por la cancelación de suscripciones de la audiencia de la televisión por cable y el abandono de canales tradicionales como CBS y Nickelodeon. Está reduciendo su plantilla en Estados Unidos en un 15% y cerrará Paramount Television Studios este mes.

El lunes, el grupo de Bronfman dijo que había abandonado la guerra de ofertas tras presentar la semana pasada una propuesta de US$6.000 millones por la empresa de entretenimiento y rebatir una oferta de más de US$8.000 millones de Skydance. El grupo informó a Paramount que abandonaba el proceso, según un comunicado emitido el lunes.

El grupo, que incluía a varias personas adineradas, se retiró en parte debido a un plazo ajustado para presentar documentos financieros, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada porque las deliberaciones eran privadas. Un portavoz de Skydance declinó hacer comentarios.

