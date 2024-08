Ortega acusa a Lula de "arrastrarse" tras no reconocer aún la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha acusado de "serviles" a aquellos gobierno latinoamericanos que no han reconocido aún los resultados oficialistas de las elecciones en Venezuela y apunta al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva: "Te estás arrastrando", ha dicho. "Gobiernos serviles, traidores, arrastrados, gobiernos que se han presentado como muy progresistas, como muy revolucionarios, ahora que hay que repetir las elecciones", ha criticado Ortega este lunes en su intervención por videoconferencia en la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). "Si quieres que te respete, respétame, Lula, si quieres que te respete el pueblo bolivariano, respeta la victoria del presidente Nicolás Maduro y no andes allí arrastrado", ha espetado Ortega, quien también ha reprochado al presidente colombiano, Gustavo Petro, su postura ante la crisis política en Venezuela. Ortega también ha revelado que rechazó una llamada del presidente Lula, quien le quería transmitir un mensaje de parte del Papa Francisco, en un momento entonces de pleno auge de la persecución judicial que el Gobierno nicaragüense estaba llevando a cabo contra organizaciones católicas en el país. "Nosotros no necesitamos intermediarios, ni le pedimos a Lula que fuera intermediario", ha dicho Ortega, quien ha calificado a El Vaticano como un "instrumento del fascismo", según recoge el diario nicaragüense 'La Prensa'. A principios de agosto, Nicaragua expulsó al embajador brasileño tras no asistir a los actos por el 45 aniversario de la Revolución Sandinista, respondiendo Brasil de la misma manera. No obstante, la relación se deterioró a raíz del interés del Gobierno de Lula de interceder en la liberación del obispo Rolando Álvarez. Ortega también ha ofrecido a Maduro poner a su disposición "luchadores sandinistas" en un momento, ha dicho, en el que no se puede descartar que fuerzas externas e internas de la oposición en Venezuela organicen una contrarrevolución armada. "Habría que prepararse, Nicolás, para darles batalla", ha dicho. Maduro ha recibido el apoyo este lunes de sus aliados de la ALBA, con el citado Ortega a la cabeza, pero también con los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Bolivia, Luis Arce, como principales socios.

Compartir nota: Guardar Nuevo