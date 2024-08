El novio de Lara Dibildos, Carlos Maturana, niega que intentase conquistar a Sofía Suescun en el pasado

Aunque actualmente asociamos el nombre de Carlos Maturana con Lara Dibildos, el novio de la actriz -con el que la hija de Laura Valenzuela está viviendo una de las etapas más felices y tranquilas de su vida desde hace varios meses- el modelo saltó a la fama en 2014 en 'Mujeres, hombres y viceversa', programa en el que intentó conquistar a Liz Emiliano y del que salió emparejado con Belén Roca. Y en los últimos días se ha rumoreado que habría intentado conquistar a Sofía Suescun en el desaparecido magazine de Telecinco. Algo que el andaluz ha desmentido ante las cámaras de Europa Press este domingo cuando, demostrando lo enamoradísimo que está de Lara -de la que apenas se separa- ha acudido una vez más al teatro para ver la obra que está representando la actriz en Madrid, 'No más besos': "No, eso fue en el tema del programa de 'Mujeres y Hombres'. Pero ya lo dijo Emma García, que no había pasado nada entre nosotros". "Ella decía que yo había hecho el casting por ella y tal, pero que no es así, vamos" ha dejado claro, zanjando las especulaciones sobre su presunto interés en el pasado en la novia de Kiko Jiménez. Aunque en la actualidad no tienen relación, y como confiesa no está al tanto de la guerra que Sofía mantiene con su madre, Maite Galdeano -"no sé, como hemos estado de vacaciones, la verdad es que no he estado viendo la tele y no sé lo que ha pasado" reconoce- Carlos le desea "lo mejor" a la influencer en el conflicto familiar que se ha convertido en el culebrón más mediático del verano.

