BOOX anuncia Go 6": un eReader de bolsillo con pantalla de tinta electrónica y acceso a Google Play Store

BOOX ha presentado un nuevo 'eReader' de 6 pulgadas de la serie Go, que cuenta con una pantalla de tinta electrónica con tecnología Carta 1300 y funciona con el sistema operativo Android que da acceso a la tienda Google Play Store. Go 6'' es un nuevo lector de libros electrónicos que ofrece a los usuarios una pantalla de tinta electrónica Carta 1300, con un panel monocromático que mejora el rendimiento y la calidad visual, ya que ofrece "más nitidez, negros más profundos y blancos más brillantes", según ha destacado la compañía en una nota de prensa. Su formato compacto y ligero, de 6 pulgadas y 160 gramos, hace que esté diseñado para "leer sobre la marcha" y pueda llevarse a cualquier parte porque con su grosor de 6,8mm cabe en cualquier bolsillo, bolso o mochila. La aplicación de lectura NeoReader permite abrir hasta 20 formatos de documentos e incluye distintas funciones de lectura con las que los usuarios pueden resaltar, anotar o ajustar sus textos. Con la actualización del 'firmware', el lector ofrece interfaz de usuario "más elegante y minimalista", y la posibilidad de elegir entre un modo oscuro u otro claro. Este equipo se basa en el sistema operativo Android, y da acceso a la tienda de aplicaciones Google Play Store, que llega preinstalada. También está equipado con un chip de ocho núcleos, una ranura para tarjetas microSD y una batería que dura días con una sola carga. El nuevo 'eReader' BOOX Go 6" con pantalla Carta 1300 ya está disponible por 169,99 euros.

Compartir nota: Guardar Nuevo