Israel anuncia nuevos bombardeos en el sur de Gaza y nuevas incursiones por tierra en la ciudad de Rafá

El Ejército israelí ha anunciado varios bombardeos nocturnos sobre el sur de la Franja de Gaza, uno de los cuales ha acabado con la vida de un destacado miliciano de Hamás, mientras que fuentes médicas palestinas han denunciado 37 civiles muertos en estos ataques, once de ellos en la localidad de Jan Yunis. Israel ha identificado al miliciano fallecido como Taha Abú Nada, uno de los responsables de la división de lanzamiento de cohetes, muerto en la serie de ataques lanzados contra Ciudad de Gaza, Jan Yunis y Rafá para apoyar las intervenciones por tierra de dos divisiones, en especial la efectuada en el barrio de Tel Sultan, en esta última localidad. Al mismo tiempo, la agencia oficial de noticias palestina Wafa, citando a fuentes médicas locales, ha informado de que los bombardeos israelíes han dejado 37 muertos y decenas de heridos durante las últimas horas. Los ataques, según Wafa, se han concentrado en varias zonas al oeste, este y centro de la ciudad de Jan Yunis, donde han muerto once personas. Al menos tres muertos han sido recuperados en Rafá -- donde no obstante hay "decenas de cadáveres" bajo los escombros --, y hay constancia de fallecidos en el campamento de desplazados de Nuseirat y en Deir al Balá.

