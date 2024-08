Isabel Pantoja le dedica unas bonitas palabras a su sobrina en el concierto de Albacete

Isabel Pantoja cautivó a su público de Albacete este viernes en la plaza de toros de la localidad y, como es habitual, encima del escenario se acordó de muchas personas... en concreto, de su sobrina Anabel, que no la ha podido acompañar este fin de semana. La influencer está disfrutando en Gran Canaria de su gente y de su nueva e impresionante casa, pero su espíritu estaba con su tía y con todo ese equipo que lleva la artista en cada uno de sus shows. "Salimos con todo el ánimo, pero quiero que sepáis que absolutamente todo, hasta yo, está en directo, no hay nada grabado porque no puede ser" comenzaba diciendo la tonadillera en los primeros minutos de concierto y, después agradecía a todo equipo la ayuda que le prestan. En último lugar tuvo unas tiernas palabras para su sobrina: "A mi Anabel, que no ha venido hoy eh, pero mi niña está sufriendo porque ya está con su barriguita, pero bueno, la echo mucho de menos también"... demostrando que siempre está en su corazón.

