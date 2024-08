Sofía Suescun, demoledora con Maite Galdeano: "Me ha arruinado amistades, relaciones y la existencia"

Para sorpresa de muchos porque hasta ahora ni siquiera se había dejado ver tras estallar su guerra contra su madre -a la que hace una semana echó de su casa- Sofía Suescun ha decidido romper su silencio y en apenas 24 horas se sienta en el plató de '¡De viernes!' para contar toda la verdad sobre los motivos que detonaron su ruptura con Maite Galdeano. Mediaset ya ha emitido un avance de las declaraciones de la influencer, y aunque algunos apostaban porque intentaría proteger a su progenitora y no sería capaz de arremeter públicamente contra ella y destrozar su imagen, parece que la novia de Kiko Jiménez ha dicho "hasta aquí" y está dispuesta a todo. Y después de revelar que llegó un punto en el que se miró al espejo y sintiendo miedo de lo que estaba pasando dijo "ya no puedo más" -supuestamente por algo que sucedió cuando Maite saltó la valla y asaltó su caa en plena noche-, ahora ha ido un paso más allá y en el 'cebo' de su entrevista en '¡De Viernes!' se muestra demoledora contra su madre. "Esta historia se remonta en un pasado muy lejano, desde que soy una niña, que una madre quiere hacer de mi una prolongación suya" reconoce, confirmando así que su relación tóxica se remonta a su infancia. Implacable con Maite, Sofía se sincera como nunca lo había hecho en su larga trayectoria televisiva y confiesa que su madre "me ha arruinado amistades, relaciones y en muchos momentos la existencia". "Siento miedo. Veo a una madre endemoniada" añade, explicando que ha tomado la decisión de "poner distancia" por su propia salud. "Tengo que dar una explicación al público y contar la cara 'b' de Sofía Suescun" concluye. Un avance que deja entrever que se abrirá en canal y que su reconciliación con su madre está más lejos que nunca.

