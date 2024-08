Registrados varios ataques contra dos buques mercantes frente a las costas de Yemen

Dos buques mercantes han sido objetivo de varios ataque mientras transitaban por el golfo de Adén y el mar Rojo, frente a las costas de Yemen, según ha denunciado la sección de operaciones comerciales de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés). El organismo ha indicado este miércoles a través de su perfil en la red social X que las embarcaciones afectadas son 'Sounion' (con bandera griega), al oeste del puerto yemení de Hodeida, y 'SW NORTH WIND I' (con bandera panameña), al sur del puerto de Adén, y que no hay víctimas, si bien en la primera de ellas se han producido daños. El capitán de 'Sounion' ha denunciado que el buque fue abordado por pequeñas embarcaciones con varias personas abordo cuando se produjo "un breve intercambio de disparos de armas pequeñas". Horas después, el buque fue alcanzado por dos proyectiles no identificados y, posteriormente, por un nuevo proyectil desconocido. "Hay un incendio a bordo y el buque ha perdido la potencia de motor. Está a la deriva y no está bajo control. El capital también informa de una pequeña embarcación que actúa de forma sospechosa en las inmediaciones", reza un comunicado. Posteriormente, ha indicado que el capitán del 'SW NORTH WIND I' ha denunciado que se han producido tres explosiones en el agua en las proximidades del buque. "No se ha informado de daños, la tripulación está a salvo y el buque se dirige al próximo puerto de escala", ha agregado. Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en el mar Rojo, el golfo de Adén y el océano Índico.

