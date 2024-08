Misión de la UE en mar Rojo rescata a la tripulación de un buque petrolero atacado frente a costas de Yemen

La misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo, 'Aspides', ha rescatado este jueves a la tripulación de un buque petrolero, objeto de un ataque de la milicia rebelde hutí mientras transitaba por el golfo de Adén, frente a las costas de Yemen, ha informado la propia misión europea. En concreto se trata de la tripulación a bordo del petrolero 'Sounion', de bandera griega, que denunció que fue abordado por pequeñas embarcaciones con varias personas, incluyendo "un breve intercambio de disparos de armas pequeñas". Horas después, el buque fue alcanzado por dos proyectiles no identificados y, posteriormente, por un nuevo proyectil desconocido. En este contexto, tras la petición de socorro del capitán del 'Sounion', 'Aspides' entró en juego para rescatar a la tripulación de la embarcación griega, destruyendo en su camino un buque de superficie no tripulado (USV) que "suponía una amenaza inminente para el buque y la tripulación". "Todos los que se encontraban a bordo del 'Sounion' fueron rescatados posteriormente y están siendo trasladados a Yibuti, el puerto de escala seguro más cercano", ha informado la operación naval de la UE en redes sociales. "La vida de los marinos y la libertad en alta mar son valores innegociables y su protección es un objetivo clave de 'Aspides'", ha añadido. En este sentido, la misión militar ha alertado de que el buque transporta 150.000 toneladas de crudo y representa ahora "un peligro para la navegación y el medio ambiente" en el mar Rojo, por lo que ha exigido a todos los actores en la zona que "actúen con cautela y se abstengan de cualquier acción que pueda conducir a un deterioro de la situación actual". Este caso coincide con el ataque al buque 'NORTH WIND I' que denunció un total de cinco explosiones en el agua en las proximidades del buque en las últimas horas. "No se ha informado de daños, la tripulación está a salvo y el buque se dirige al próximo puerto de escala", agregó la Armada Británica en un comunicado. Con el fin de salvaguardar la seguridad marítima en el golfo de Aden, la UE lanzó hace seis meses una misión militar con un mandato defensivo que consiste en escoltar a buques comerciales y responder ante posibles ataques de rebeldes yemeníes en el mar. Según los cálculos de la UE, la inestabilidad en la zona provoca que el tiempo de transporte desde Asia a Europa se haya incrementando entre 10 y 14 días, al buscarse rutas alternativas como el cabo de Buena Esperanza, elevando así el coste de transporte y de seguros. Desde febrero de 2024, 'Aspides' ha repelido 18 ataques contra buques mercantes, incluyendo incidentes con misiles balísticos, y ha registrado más de 300 peticiones de intervención, lo que se ha traducido en la escolta a 216 buques internacionales en aguas del mar Rojo. Detrás de los atentados se encuentran los rebeldes hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015 y que han lanzado ataques contra buques comerciales en respuesta a la ofensiva israelí contra Gaza, tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

