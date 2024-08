El informe forense muestra que los últimos rehenes rescatados sin vida de Gaza presentaban heridas de bala

Los resultados preliminares de la autopsia elaborada por el instituto Forense Abu Kabir a los cuerpos de los seis rehenes rescatados sin vida esta semana de la Franja de Gaza muestran que habrían recibido disparos por parte de sus captores del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han mostrado este jueves los resultados de la autopsia a los familiares de Alex Dancyg, Yagev Buchstav, Chaim Peri, Yoram Metzger, Nadav Popplewell y Avraham Munder, los últimos seis rehenes rescatados sin vida por parte del Ejército israelí. Las autoridades israelíes han incidido en que estos resultados de la autopsia aún son preliminares, y ni las FDI ni tampoco los responsables de sanitarios se aventuran aún a determinar las causas exactas de las muertes, según informaciones recogidas por el periódico local 'The Times of Israel'. El Instituto Forense Abu Kabir está también inmerso en las labores de identificación de otros cuatro cuerpos localizados junto a los de los rehenes en el interior de la Franja de Gaza, pero que no presentan heridas de bala. El Ejército israelí apunta a que podrían ser miembros de Hamás fallecidos por los ataques israelíes. El Foro de las Familias de Rehenes, el principal grupo en torno al que se organizan los familiares de los secuestrados por Hamás, han denunciado que este informe preliminar de la autopsia es "una prueba más de la crueldad de los terroristas que han mantenido retenidos a 109 rehenes durante 321 días". Así, la organización ha hecho un llamamiento al Gobierno de Benjamin Netanyahu para que centre sus esfuerzos en alcanzar un acuerdo que permita la liberación y retorno a casa de los más de cien rehenes que aún quedan en el interior de la Franja de Gaza bajo cautiverio de Hamás. "Cada minuto que no se complete el acuerdo, otro rehén podría morir, y después de diez meses y medio de guerra durante los cuales los rehenes están sufriendo y muriendo, todos sabemos que el regreso de todos los rehenes solo será posible a través de un acuerdo", han señalado en un comunicado.

