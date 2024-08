Charlie Vickers, protagonista de 'Los anillos de poder': "No siento pena por Sauron, pero lo amo"

La segunda temporada de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' llega a Amazon Prime Video el próximo jueves 29 de agosto con sus tres primeros episodios. La serie está basada en el legendario universo fantástico creado por J.R.R. Tolkien y aunque está ambientada miles de años antes de la trilogía de 'El señor de los anillos' y su precuela, 'El hobbit', comparte algunos personajes con estas historias. Es el caso de Sauron, su gran villano y uno de los antagonistas más legendarios del género de fantasía. Y a pesar de representar el mal encarnado en la mitología de Tolkien, Charlie Vickers, que vuelve a dar vida al Señor Oscuro, asegura que en el fondo es alguien que "cree estar haciendo lo correcto". "Él verdaderamente cree que está haciendo lo correcto y hay escenas, hacia el final de la temporada, que me encantó rodar, en las que ves elementos de la historia de Sauron. En ellas conversa con Celebrimbor, se abre a él", ha adelantado el intérprete en una entrevista concedida a Europa Press. Su compañero de reparto, Charles Edwards, quien da vida al herrero elfo, señala que es precisamente estas complejas motivaciones lo que hace interesantes a los villanos a ojos del espectador, poniendo como ejemplo los "documentales de cualquier asesino en serie". "Lo que es tan fascinante es por qué lo hacen", explica. En el caso de Sauron, su motivación no es otra que "salvar" la Tierra Media. Si bien en la trilogía de 'El señor de los anillos' dirigida por Peter Jackson Sauron era un gran ojo llameante en lo alto de una torre, 'Los Anillos de Poder' le daba cuerpo en la persona de Vickers, que en la primera temporada se presentaba no como Sauron, sino como un humano llamado Halbrand, la identidad con la que consiguió engañar a hombres y elfos. En esta segunda temporada, tal y como han reflejado los adelantos, el villano toma una apariencia distinta e incluso más amable y seductora. Se trata de Annatar, conocido como el Señor de los Dones, revelando los aires mesiánicos del personaje al considerarse como "aquel que mantiene la tormenta a raya", alguien que cree tener la misión de sanar el mundo. "Espero que la audiencia pueda ver desde su perspectiva lo que está tratando de lograr, si sientes pena o no por él, eso está en manos del espectador. Yo no siento pena por él, pero lo amo", se sincera Vickers. El intérprete aclara en tono jocoso que le encantan muchos elementos del personaje, dejando de lado los "asesinatos en masa". El actor confiesa, además, que si hay algo que ama especialmente de su papel es que lo encarna "de manera sincera" y, al mismo tiempo, se trata de un personaje complejo, que nunca se sabe si "está siendo realmente sincero y diciendo la verdad... o si todo es una manipulación". TEMAS ATEMPORALES Como toda ficción, y como ya hiciera marcadamente en su obra Tolkien con temas como el ecologismo, la tecnología, la corrupción del poder, el antibelicismo, la muerte o la religión, 'El señor de los anillos: Los anillos del poder' también tiene el potencial de ofrecer una poderosa reflexión sobre el mundo real derivadas de la eterna lucha del bien contra el mal, de la luz contra la oscuridad. Para Vickers, es la capacidad alegórica de la serie para representar cualquier época lo que la convierte en "imperecedera". "Creo que los temas de la serie son atemporales y siempre habrá periodos de la historia donde haya maldad y siempre habrá bien y siempre habrá conflicto", razona. Este contraste entre el bien y el mal no solo queda reflejado en las grandes batallas, como muestra un particular trío de personajes formado por dos "pelosas" (los antepasados de los hobbits, la raza a la que pertenecía Frodo en 'El señor de los anillos') y el Extraño, encarnados por Megan Richards, Markella Kavenagh y Daniel Weyman. Así, según este último, este trío, ofrece un "marco pequeño, personal e íntimo", cuya manera de afrontar la oscuridad va en paralelo con la trama general. Para Richards, tanto su personaje, Poppy Ganapelo, como los que le acompañan en su viaje, representan "la esperanza" y el necesario "contrapeso de la luz" cuando el conflicto y la destrucción se ciernen sobre el mundo. Esta compañía además recuerda, tanto por su composición como por su relación, a algunos de los personajes que constituyen el corazón de la narración de Tolkien como Frodo, Sam y Gandalf en 'El señor de los anillos' (interpretados en la adaptación cinematográfica de Jackson por Elijah Wood, Sean Astin e Ian McKellen, respectivamente). "Son los detalles cotidianos, los gestos de la gente corriente, los actos sencillos de amor los que mantienen a raya la oscuridad". Esta cita, una de las frases más emblemáticas del personaje de Gandalf en la novela 'El Hobbit', refleja la importancia que la obra de Tolkien concede a los personajes aparentemente insignificantes. Algo que ya trasladó a la gran pantalla la trilogía de Peter Jackson y que también recupera la serie de Prime Video. Una idea es algo sobre la que también reflexiona Kavenagh, que reivindica a "quien está alrededor, ayudando". "Me gusta el concepto de que cualquier persona con el apoyo necesario puede tener un impacto increíble", explica la actriz que da vida a Nori Brandipie. Patrick McKay y John D. Payne son los creadores de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'. Junto a los mencionados Vickers, Edwards, Weyman, Kavenagh y Richards, completan el reparto de la ficción Morfydd Clark, Robert Aramayo, Ismael Cruz Cordova, Lloyd Owen, Maxim Baldry, Owain Arthur y Sophia Nomvete, entre otros. Como la primera temporada, esta nueva entrega contará con ocho episodios, que llegarán semanalmente a Prime Video tras el estreno de los tres primeros el 29 de agosto.

Compartir nota: Guardar Nuevo