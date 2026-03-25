Irán insiste en la navegación "segura" por el estrecho de Ormuz para los "buques no hostiles"

La declaración de Teherán surge poco después de que el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional, Seyed Ali Mousavi, transmitió a esta institución que el tránsito por el estrecho de Ormuz permanece habilitado para todas las embarcaciones, con la excepción de aquellas vinculadas con países considerados hostiles hacia la República Islámica. De acuerdo con Europa Press, la misión iraní ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York difundió el mensaje a través de redes sociales, recalcando que los barcos de estados no hostiles pueden desplazarse de manera segura por esta estratégica vía marítima, siempre que no estén involucrados ni brinden apoyo a acciones consideradas agresivas en contra de Irán y respeten las regulaciones de seguridad establecidas.

Según informó Europa Press, la postura del gobierno iraní se produce en un contexto de alta tensión generado por recientes ataques en esa zona marítima, donde el régimen iraní ha respondido con acciones contra embarcaciones identificadas como hostiles, como respuesta directa a la ofensiva conducida por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. El estrecho de Ormuz concentra cerca del 25% del comercio mundial de petróleo que transita por vía marítima, lo que le otorga un valor estratégico para la economía global y convierte cualquier incidente en esa zona en un hecho de repercusión internacional.

El mensaje difundido por la misión de Irán ante la ONU especificó que "los buques no hostiles, incluidos los pertenecientes a otros Estados o vinculados a ellos, podrán —siempre que no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan plenamente con las normas de seguridad declaradas— beneficiarse del paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades iraníes competentes". Este enunciado, según publicó Europa Press, retoma y amplía el comunicado que la representación iraní ante la OMI hizo público días antes, subrayando que la navegación continúa disponible para la mayoría de las naciones, pero no para aquellas cuyos gobiernos mantienen una relación de enemistad con Teherán o han participado en hostilidades.

La diplomacia iraní recalcó que, para gozar de esta protección en la travesía por Ormuz, las naves deberán demostrar que no colaboran, directa ni indirectamente, con operaciones contrarias a la seguridad del Estado iraní. Europa Press detalló que, para las autoridades de Irán, la exclusión de embarcaciones asociadas a "enemigos de Irán" responde a la necesidad de salvaguardar la integridad de las fronteras y la estabilidad nacional tras el incremento de amenazas percibidas tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

El control del estrecho de Ormuz otorga a Irán capacidad de monitoreo y regulación respecto a las rutas empleadas por buques petroleros y de carga. Europa Press señaló que los recientes acontecimientos han provocado preocupación en distintos gobiernos y en empresas de transporte marítimo, atentos a la evolución de la crisis y a posibles nuevas interrupciones en el flujo de hidrocarburos y mercancías.

En el ámbito internacional, estas restricciones y advertencias han impulsado llamados al diálogo y a la contención. Según la misma fuente, la comunidad marítima global, incluyendo organizaciones como la OMI, evalúa las implicaciones de estos comunicados y su posible impacto sobre la seguridad de la navegación y el comercio internacional. Las declaraciones emitidas por Teherán buscan enviar un mensaje directo tanto a los estados rivales como a los socios comerciales que no mantienen conflicto con la República Islámica, diferenciado entre aliados y adversarios y procurando evitar la expansión de incidentes en el estrecho.

Europa Press reportó que la reacción iraní se inscribe en una estrategia para demostrar control institucional y militar sobre una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, sin cerrar completamente las puertas al diálogo regional o internacional. No obstante, la condición impuesta a los buques —no involucrarse en hostilidades ni brindar apoyo a operaciones contrarias a los intereses de Irán— refuerza la posición de defensa adoptada por el gobierno persa frente a la reciente escalada bélica.

Distintos analistas, según recopila la agencia, enfatizan el potencial efecto que el bloqueo selectivo o la restricción puntual en el paso de Ormuz tendría en la dinámica del mercado petrolero internacional y en las cadenas de suministro. Aunque la navegación no se encuentra suspendida de manera total, la advertencia de las autoridades iraníes condiciona el tránsito a factores políticos y de seguridad, lo que, según Europa Press, genera un entorno de incertidumbre para los próximos movimientos de flotas de todos los países con intereses comerciales en la zona.