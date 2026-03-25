Filipinas refuerza despliegue policial tras decretar el estado de emergencia energética

Bangkok, 25 mar (EFE).- Filipinas, que vive este miércoles su primer día bajo el estado nacional de emergencia energética ante la escasez de suministro derivada de la guerra en Oriente Medio, ha reforzado su despliegue policial con dispositivos para proteger instalaciones clave y mantener el orden público.

Las fuerzas de seguridad de todo el país han sido puestas en "alerta reforzada" y el jefe de la Policía Nacional de Filipinas (PNP), el general Jose Melencio Nartatez Jr., afirmó que el cuerpo está preparado para asegurar instalaciones clave, infraestructuras críticas y comunidades, así como para "vigilar y abordar actividades que puedan alterar el orden público".

Así lo recogió la cadena ABS-CBN, después de que, la víspera, casi entrada la noche, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., declarara el estado nacional de emergencia energética al firmar una orden ejecutiva aludiendo al "peligro inminente que se cierne sobre la disponibilidad y la estabilidad del suministro energético del país", en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El decreto, que llegó a propuesta de varios senadores y se espera que se mantenga durante un año, constituye, según apuntó el citado medio, un comité para tomar medidas de protección ante la crisis de suministro energético derivada en Oriente Medio, que afecta especialmente a naciones asiáticas, dependientes de los envíos desde el estrecho de Ormuz.

Esta estratégica vía canaliza, en tiempos de paz, alrededor del 20 % del petróleo y el gas natural licuado mundiales.

Las autoridades filipinas no han detallado por el momento qué acciones tomarán en el marco de la emergencia energética, si bien este estado permitiría, entre otras medidas, controlar los precios y agilizar la adquisición de ciertas materias primas, de acuerdo con ABS-CBN.

Varios países del Sudeste Asiático ya están acusando los efectos de la crisis del suministro energético, que ha disparado asimismo los precios del petróleo, ante lo cual el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) anunció este miércoles un paquete de fondos destinados a ayudar a los gobiernos y al sector privado de los países de Asia y el Pacífico para mitigar los efectos económicos y financieros del conflicto en Oriente Medio.

El fin de semana, Filipinas ya autorizó de manera temporal y parcial el uso en el transporte y la industria de productos petrolíferos de estándar Euro II, más contaminantes, como medida de contingencia en medio de la crisis de suministro energético. EFE

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