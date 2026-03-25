Von der Leyen defiende acuerdo con Australia como respuesta a un mundo "conflictivo"

Sídney (Australia), 25 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió este miércoles en Sídney el acuerdo de libre comercio alcanzado entre Australia y la Unión Europea (UE) como una respuesta estratégica a un mundo "más competitivo y conflictivo", en el que el comercio, la inversión y la tecnología "están siendo utilizados como armas".

Durante un discurso ante el Consejo Empresarial Europeo-Australiano en Sídney, Von der Leyen advirtió de que la economía global atraviesa un "punto de inflexión" y ya no se trata solo de una carrera económica, sino de "una lucha", en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, interrupciones en las cadenas de suministro y guerras que afectan a sectores clave como la energía, los alimentos o la industria química.

En este escenario, la dirigente europea subrayó la importancia de reforzar alianzas "fiables y predecibles" y situó el nuevo pacto con Australia como pieza central de la estrategia de la UE en el Indopacífico, una región que calificó como el "corazón del comercio mundial" y donde se concentra el 60 % de la población global.

El acuerdo, anunciado la víspera junto al primer ministro australiano, Anthony Albanese, pone fin a casi una década de negociaciones y contempla la eliminación de aranceles en el comercio bilateral.

Von der Leyen destacó además que el tratado corregirá las desventajas que enfrentaban las empresas europeas en Australia y permitirá liberalizar los flujos de inversión en ambas direcciones. "Estamos convirtiendo nuestra confianza mutua en beneficios tangibles", afirmó.

La presidenta de la Comisión también puso el foco en la cooperación en materias primas críticas, como el litio, del que Australia posee grandes reservas, con el objetivo de desarrollar cadenas de valor más resilientes y reducir dependencias externas.

Asimismo, el acuerdo se complementa con una nueva asociación en seguridad y defensa que incluye ejercicios militares conjuntos, cooperación en ciberseguridad y lucha contra el terrorismo, reflejo de unos intereses "cada vez más convergentes" entre ambas regiones, añadió la mandataria.

"Puede que estemos lejos en el mapa, pero estamos cerca en valores y confianza", concluyó Von der Leyen. EFE

(foto)(video)