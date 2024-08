Montero defiende que Cataluña tenga "financiación singular" y sostiene que el acuerdo PSC-ERC "no es un concierto"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles que el acuerdo suscrito entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para posibilitar la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat "ni es un concierto económico" para Cataluña "ni es una reforma al uso del sistema de financiación" autonómica, así como ha avalado que la administración catalana pueda tener una "financiación singular". "Es una fórmula que permite profundizar en el autogobierno al que Cataluña aspira y que considera importante para el desarrollo de sus competencias", ha añadido la ministra de Hacienda a preguntas de los periodistas en una atención a medios durante una visita al Ayuntamiento de Rota (Cádiz), desde donde también ha manifestado que en dicho acuerdo entre los socialistas catalanes y ERC "se contempla la solidaridad como eje y núcleo" del mismo. "Podemos denominar de todas las formas que cada uno quiera" ese acuerdo, "pero ni es un concierto económico" como el que existe para el País Vasco y Navarra, "ni es una reforma al uso del modelo de financiación", ha insistido en señalar la vicepresidenta y ministra de Hacienda, que en ese punto ha querido trasladar un mensaje de "absoluta seguridad y tranquilidad" al resto de comunidades autónomas porque "lo que el Gobierno impulse para hacer viable esa mayor aspiración que tiene Cataluña y que tienen otras partes de España va a ser bueno para el conjunto del Estado español y va a ser muy bueno para Cataluña". La también vicesecretaria general del PSOE ha señalado que durante los últimos días ha escuchado "todo tipo de comentarios, de interpretaciones, de críticas" en relación a dicho acuerdo, y "ninguna se aproxima a la realidad de lo que realmente se firmó". En esa línea, ha defendido que la "solidaridad" que se contempla en el acuerdo "es la que ha presidido todos los modelos de financiación autonómica", entendida "como la aportación de todos los territorios para asegurar la homologación de los servicios públicos vivan donde vivan los españoles". "Y cualquiera que diga otra cosa, miente, y cualquiera que intente atentar contra estos principios o acuse al Gobierno de España de atentar contra estos principios, miente", ha enfatizado María Jesús Montero para criticar a continuación que el PP "ha hecho de la confrontación con Cataluña el eje de su política a lo largo de todo el territorio", y de poner de relieve que "no hay una propuesta sobre cómo ayudar a normalizar las relaciones con esta parte tan importante de España" como es Cataluña, ni "una propuesta alternativa de modelo de financiación". Tras lamentar que "todas las propuestas, cuando vienen de Cataluña, se relatan como si fueran un agravio para el resto del territorio", la ministra de Hacienda también ha señalado que el que "exista una financiación singular para Cataluña no supone ningún agravio con el resto de territorios, como no lo supone que exista para Canarias o para Baleares". (((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

Compartir nota: Guardar Nuevo