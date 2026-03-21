El aumento del caudal de la presa de Los Pérez obliga el desalojo preventivo de dos barrios grancanarios

El crecimiento súbito de barrancos y pequeños cauces en el municipio de Agaete ha generado preocupación entre las autoridades y ha llevado al despliegue de equipos de emergencia, quienes coordinaron el desalojo preventivo de los habitantes de los barrios de Los Pérez y El Hornillo. Según informó el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112), la medida se adoptó el sábado tras la intensificación de las lluvias asociadas a la borrasca ‘Therese’, que elevaron el nivel de la presa de Los Pérez y aumentaron el riesgo de desbordamientos.

El Gobierno de Canarias, por medio de la Dirección General de Emergencias, modificó la situación de alerta a riesgo de inundaciones pluviales en las islas occidentales y en Gran Canaria a partir de las 12:30 horas del sábado, como publicó Cecoes 112. De acuerdo con el organismo, el peligro no solo radicaba en el aumento del caudal de la presa, sino también en las posibles inundaciones fluviales y urbanas, derivadas de la persistencia de las lluvias intensas registradas en las zonas altas y de medianías en los días previos.

El operativo de intervención integrado por bomberos de Gran Canaria, efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, junto a la Guardia Civil, Policía Canaria y Policía Local, se desplegó para atender las incidencias y garantizar la evacuación. Según detalló Cecoes 112, la situación resultó especialmente delicada en las vertientes sur y oeste de la isla, donde las precipitaciones originaron el crecimiento súbito de caudales que amenazaban con alcanzar las zonas bajas.

De acuerdo con la información reportada por el Gobierno de Canarias, el crecimiento del caudal en la presa de Los Pérez se atribuyó al impacto directo de la borrasca ‘Therese’, cuyas precipitaciones persistentes ocasionaron un incremento significativo en el volumen de agua almacenado. Esta circunstancia obligó a la activación de protocolos preventivos ante la posibilidad de desbordamientos y de inundaciones locales, afectando especialmente a las áreas urbanas que se hallan en las inmediaciones de cauces y barrancos.

Cecoes 112 informó que el despliegue de efectivos tenía como objetivo principal proteger la integridad de los vecinos y limitar los daños materiales derivados de posibles inundaciones. El operativo, que reunió a distintas agencias y cuerpos de seguridad, se mantuvo activo durante varias horas para supervisar la evolución del caudal y asistir a los residentes desalojados.

El riesgo de inundaciones, tanto pluviales como fluviales, se mantuvo vigente en la isla debido a la persistencia de las lluvias y a la acumulación de agua en los principales cauces. Según publicó Cecoes 112, las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de inundaciones urbanas y de un crecimiento súbito de los barrancos, lo que pudo representar un peligro añadido para los núcleos residenciales situados en zonas bajas.

El monitoreo constante de los niveles de agua y la actualización permanente de la alerta permitieron a las autoridades coordinar las medidas de prevención y reacción necesarias para evitar incidentes mayores. Portavoces del Cecoes 112 indicaron que la situación continuaba en evaluación, y que los equipos permanecían en la zona para gestionar cualquier eventualidad relacionada con la continuidad de las precipitaciones.

La actuación del dispositivo de emergencia abarcó no solo la evacuación, sino también la supervisión de infraestructuras y la revisión de accesos a los barrios afectados, a fin de evitar que el crecimiento de los caudales obstaculizara las rutas de salida y acceso de los equipos de asistencia. El Cecoes 112 subrayó la coordinación entre los distintos organismos como un elemento fundamental para la gestión del riesgo y la protección de la población.

El Gobierno de Canarias, mediante sus servicios de emergencia, recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a la información oficial y a las indicaciones de las autoridades locales, sobre todo en áreas expuestas a crecidas rápidas de barrancos o a posibles inundaciones puntuales.

El episodio de lluvias intensas y el consiguiente aumento del nivel de la presa de Los Pérez pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de determinadas zonas de Gran Canaria frente a fenómenos meteorológicos excepcionales como la borrasca ‘Therese’, que, según Cecoes 112, generó un escenario de emergencia que requirió una respuesta rápida y coordinada para proteger a la comunidad local y evitar daños mayores en el entorno.