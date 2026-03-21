(Previa) Real Betis y RC Celta quieren redondear la semana con un triunfo de Champions

La urgencia del Deportivo Alavés por romper una racha de siete jornadas sin celebrar una victoria marca su visita al RC Celta, en un enfrentamiento donde el equipo dirigido por Quique Sánchez Flores busca sumar de tres puntos para alejarse de la zona de descenso. Según publicó Europa Press, el partido en ABANCA Balaídos presenta al conjunto vigués animado tras avanzar en la Liga Europa, mientras que los albiazules llegan sin poder contar con el defensa Yusi, sancionado, lo que complica aún más su objetivo de obtener el primer triunfo de la era Sánchez Flores.

El mismo medio detalló que la jornada 29 de LaLiga EA Sports ofrecerá, además, un duelo entre el Athletic Club y el Real Betis en San Mamés, programado para las 18.30 horas, donde ambos equipos tienen la mirada puesta en objetivos vinculados con los puestos europeos. Para el conjunto que lidera Ernesto Valverde, que previamente confirmó su salida del club al cierre de la temporada, los tres puntos resultan imprescindibles para no alejarse más del ‘Top 7’ de la tabla clasificatoria, después de sumar un solo punto en las tres jornadas previas. Permitir otro tropiezo complicaría su lucha por permanecer en la carrera hacia competiciones continentales.

Por su parte, el Real Betis llega a Bilbao en un clima de optimismo tras el contundente triunfo europeo frente al Panathinaikos, con un marcador de 4-0, resultado que revitalizó las aspiraciones del club andaluz en el contexto continental. Europa Press reportó que el Betis mantiene una ventaja de tres puntos sobre el RC Celta al inicio de la jornada, de modo que ampliar esa diferencia sería valioso para asegurarse la quinta posición, estratégica porque otorgaría plaza en la próxima edición de la Liga de Campeones. La tarea, sin embargo, implica el reto añadido de la escasa recuperación física, ya que disponen de menos de 72 horas de descanso desde su cita previa.

La posible reaparición de Gorka Guruzeta como titular figura entre las opciones que maneja Ernesto Valverde en el Athletic, tras haber sido suplente en la derrota ante el Girona. Los rojiblancos buscarán frenar su tendencia negativa, no solo por la necesidad de puntos sino también por el objetivo de mantener la portería sin goles, un hito que no han conseguido en 2026 en el campeonato local. El partido contra el Betis representa una ocasión relevante para repetir el éxito de la primera vuelta, en la que se impusieron 1-2 en La Cartuja.

En Balaídos, el grupo dirigido por Claudio Giráldez enfrenta el desafío de confirmar el impulso obtenido en competiciones europeas, ahora en el plano local y ante su afición. Superar al Deportivo Alavés supondría reencontrarse con el triunfo en la liga, algo que no logran desde hace dos jornadas. El empate conseguido como visitantes ante el Real Betis resultó positivo, ya que impidió a los andaluces distanciarse en la clasificación. Ahora la plantilla celeste afronta el choque sin Ilaix Moriba, baja por sanción, con la consigna de fortalecer su rendimiento como local, donde solo han ganado uno de sus tres partidos más recientes en el torneo.

El Deportivo Alavés se presenta en Vigo acuciado por la presión de una dinámica sin triunfos, una situación que lo mantiene cerca de la zona roja de la clasificación. La última vez que sumaron los tres puntos en Balaídos fue en 2018, lo que subraya la dificultad del reto que enfrenta el conjunto de Sánchez Flores. La sanción de Yusi añade una dificultad defensiva a la formación, que necesita cambiar su tendencia para aspirar a la permanencia.

Europa Press informó que el calendario de la jornada 29 también contempla otros partidos destacados: FC Barcelona enfrentará al Rayo Vallecano a las 14:00, con Cordero Vega como árbitro; el clásico entre Real Madrid y Atlético de Madrid cerrará el día a las 21:00, bajo la dirección de Munuera Montero. Para el partido entre RC Celta y Deportivo Alavés, Sesma Espinosa será el juez asignado, mientras que Muñiz Ruiz dirigirá el encuentro entre el Athletic Club y el Real Betis.

Dentro de la situación clasificatoria, el Real Betis parte como el conjunto mejor posicionado para mantenerse en zona de competiciones europeas, mientras que el Athletic persigue resultados que lo reincorporen a la pugna después de una caída en la suma de puntos. El RC Celta, alentado por su público y con la motivación de su reciente paso a los cuartos de final en la Liga Europa, busca afianzarse en la lucha por el quinto puesto. El Alavés, por el contrario, afronta el compromiso como una 'final' que podría definir su trayectoria en el final de la temporada.

La presión deportiva, las limitaciones en las plantillas por sanciones y lesiones, así como la acumulación de partidos, conforman el telón de fondo de una jornada relevante para las aspiraciones de estos equipos, de acuerdo a lo reportado por Europa Press. Los resultados de estos partidos serán determinantes tanto para las aspiraciones europeas de Betis y Celta como para la lucha por la salvación en el caso del Deportivo Alavés.