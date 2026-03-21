Renfe afirma ser "una víctima" del accidente de Adamuz y promete ayudar a que "se conozca la verdad"

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se refirió de manera enfática a la entrega de toda la documentación necesaria a las autoridades judiciales para que los familiares y afectados tengan acceso a detalles precisos sobre el accidente, evitando así interpretaciones o versiones no comprobadas. En sus declaraciones, Fernández Heredia subrayó que la compañía tiene el compromiso de facilitar la máxima transparencia, ya que considera que la información verificable representa una necesidad clave tanto para las víctimas como para sus allegados. Según detalló Europa Press, la empresa ferroviaria se posiciona como parte afectada en el accidente ocurrido en Adamuz, provincia de Córdoba, el pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Fernández Heredia indicó que Renfe también cuenta con víctimas entre su personal, además de los viajeros que resultaron afectados, lo que amplía la dimensión de la tragedia para la empresa. El presidente hizo hincapié en que “Renfe es una víctima de ese accidente", añadiendo que la entidad colaborará plenamente con los órganos judiciales y no permitirá que se difundan interpretaciones sin fundamento sobre los hechos.

Durante su intervención, Fernández Heredia prometió que la compañía pondrá a disposición de la investigación toda la información relevante y subrayó que la meta principal es que las víctimas y sus familiares puedan acceder de manera directa a la verdad de lo ocurrido. El directivo sostuvo que evitará cualquier tipo de especulación, siguiendo el enfoque adoptado anteriormente en situaciones similares como el accidente ferroviario de Angrois en Santiago de Compostela, en 2013, el cual dejó 80 fallecidos y numerosas personas heridas.

Tal como reportó Europa Press, Fernández Heredia señaló que aportar información verificada y transparente constituye lo que las víctimas “se merecen” y desean en medio de esta situación. El presidente insistió en que solo los hechos comprobados deben formar parte del proceso informativo, evitando así el “ruido” que podría entorpecer el acceso a la verdad para los afectados.

El accidente de Adamuz, en Córdoba, que derivó en 46 muertes, ha generado una amplia reacción pública y ha abierto una investigación judicial exhaustiva para determinar sus causas. Renfe, según reiteraron sus directivos, piensa que cooperar plenamente con las autoridades y evitar cualquier difusión de versiones no comprobadas permitirá que las personas involucradas tengan acceso a explicaciones claras y fundamentadas acerca del suceso.

Según puntualizó Fernández Heredia a Europa Press, la compañía asume la responsabilidad de facilitar el trabajo de las autoridades competentes y prioriza la integridad informativa como eje de su actuación frente al siniestro. La referencia al accidente de Angrois, incluida en sus declaraciones, sirve para ejemplificar la importancia de ofrecer información verificada en casos de esta magnitud, eludiendo cualquier elemento que pudiera alimentar especulaciones o generar confusión entre los afectados y la opinión pública.

Finalmente, Renfe mantiene la postura de alejarse de cualquier rumor o información no verificada mientras dure la investigación. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Fernández Heredia destacó que todos los pasos dados por la empresa estarán encaminados a esclarecer los hechos y a proporcionar a las víctimas y sus familiares el conocimiento exacto sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente ferroviario de Adamuz.