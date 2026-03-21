Irene Matamoros y Pedro Romero, convertidos en marido y mujer rodeados de los suyos

El vestido de Irene Matamoros fue uno de los aspectos más comentados durante la jornada de su boda con Pedro Romero, pues, tal como publicó el medio original, la novia sorprendió a quienes la esperaban en el Santuario de la Virgen de Araceli luciendo un diseño de Claudia Llagostera. La llegada de Irene, tomada de la mano de su padre y padrino, Kiko Matamoros, generó expectativas en los presentes y consolidó uno de los momentos clave de la celebración, marcada por la reunión de familiares y amigos en la ciudad de Lucena el sábado 21 de marzo.

Según consignó la fuente, la ceremonia nupcial se realizó a la una de la tarde en este santuario, donde Irene Matamoros y Pedro Romero se dieron el 'sí, quiero'. Ambas familias participaron en este evento que, según difundió el medio, se caracterizó por la presencia activa de los miembros más allegados a los novios. Entre ellos destacó Laura Matamoros, hermana menor de la novia, quien mostró su emoción tanto en la ceremonia como a través de sus redes sociales donde compartió imágenes de la preparación y los instantes previos al enlace.

La vestimenta adquirió un papel principal a lo largo de la jornada. Laura acudió a la boda con un conjunto en tonos rosas diseñado por Redondo Brand, compuesto por un top asimétrico y una falda acompañada por sandalias, un bolso de Chanel y un tocado en forma de diadema. Según reportó el medio, la influencer permaneció atenta a sus hijos durante toda la celebración, reflejando la importancia familiar en el evento. Su presencia en la preboda, según se desprende de las publicaciones de Laura, también resultó significativa, destacándose que los niños tuvieron un papel protagónico en ese encuentro previo.

Diego Matamoros, otro de los hermanos, llegó al lugar acompañado de Marta López Álamo. Dado que Kiko Matamoros debía ejercer como padrino de Irene, no pudo hacerse presente junto a Marta, por lo que esta compartió la llegada al templo con Diego y un amigo de la familia. La fuente detalló que la relación familiar se mostró cercana y consolidada durante toda la jornada.

Respecto a Marian Flores, madre de Irene, el medio relató que mantuvo su habitual perfil discreto durante el evento y optó por una entrada rápida en el Templo. Flores evitó llamar la atención y dejó el protagonismo a su hija en este día señalado. Según registró la fuente, las imágenes compartidas por Laura Matamoros en sus redes sociales evidenciaron la emoción de Marian al ver a Irene durante la primera prueba del vestido nupcial.

La ceremonia culminó con la entrada de la novia en el templo, quien llevó un vestido firmado por Claudia Llagostera y que, de acuerdo con lo consignado por el medio, no pasó desapercibido para ninguno de los asistentes. El conjunto de todos estos detalles, sumado al acompañamiento de familiares y amigos, definió la boda de Irene Matamoros y Pedro Romero como un evento marcado por la moda, la complicidad entre invitados y la relevancia de los vínculos familiares dentro del entorno en el que se desarrolló el enlace.