VÍDEO: Simeone: "Espero estar lo más fino posible para elegir bien en el derbi"

La indecisión sobre el planteamiento táctico ha ocupado un lugar destacado en las declaraciones de Diego Pablo Simeone antes del derbi frente al Real Madrid. El entrenador del Atlético de Madrid ha sostenido que sigue definiendo las alternativas estratégicas, mientras gestiona el clima de ilusión reinante en la plantilla. Según consignó Europa Press, Simeone explicó en la rueda de prensa previa al encuentro que aún medita sus decisiones para el partido clave y que percibe “una ilusión enorme” entre sus jugadores ante la perspectiva de disputar el duelo ante el conjunto blanco en el Santiago Bernabéu.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Simeone reconoció que el grupo afronta el partido envuelto en altas expectativas y motivación. El técnico afirmó: “Todavía no lo sé”, tras ser consultado sobre el enfoque táctico para el compromiso. Profundizó en el argumento al detallar la importancia de las rotaciones que han implementado durante las distintas competiciones —Champions League, Copa del Rey y LaLiga— y subrayó que todos los futbolistas del plantel muestran una notable disposición para participar, hecho que le añade dificultad a la elección de la alineación. “Espero estar lo más fino posible para elegir bien”, declaró, aludiendo tanto a la responsabilidad del momento como al deseo de tomar las mejores decisiones para el equipo.

Simeone también abordó el calendario del club, restando dramatismo a la acumulación de partidos. El entrenador sostuvo que la planificación del calendario “no nos preocupa, nos ocupa”, y manifestó su intención de gestionar los recursos disponibles de la manera más adecuada en función de los intereses tanto del club como del grupo de jugadores, tal como reportó Europa Press.

La relevancia del enfrentamiento en el marco de la tradicional rivalidad madrileña ha sido otro aspecto central en la intervención del técnico argentino. Simeone señaló que este tipo de partido siempre resulta significativo, no solo por lo deportivo, sino también por lo que representa para la ciudad y la afición. El entrenador recalcó que el derbi se disputa desde un componente emocional elevado y con muchas expectativas por parte de sus hinchas. “Sabemos que nuestra gente tiene mucha ilusión en estos partidos”, afirmó, añadiendo que el cuerpo técnico tratará de orientar el encuentro hacia las áreas donde consideran que pueden sacar ventaja ante el rival.

Al analizar al Real Madrid, Simeone aseguró que espera un planteamiento similar al que encontraron en los anteriores choques disputados contra este club con Xabi Alonso como entrenador, ya que el grupo de jugadores se mantiene esencialmente intacto. Explicó, según difundió Europa Press, que el conjunto dirigido por Alonso ha destacado por su trabajo en equipo, una fortaleza observada especialmente en los compromisos de Champions League ante el Benfica y el Manchester City. Simeone sostuvo que ese patrón colectivo se mantiene como base para el objetivo del Real Madrid de competir por todos los títulos.

El técnico argentino también brindó su evaluación sobre Álvaro Arbeloa, destacando el desempeño del entrenador y la sintonía existente con el vestuario. “Hay una sociedad que se percibe con los futbolistas y eso se percibe más allá de la capacidad técnica que podamos tener los entrenadores. Se percibe claramente que hay una idiosincrasia similar a lo que el entrenador quiere, pide y está necesitando”, explicó Simeone en referencia al trabajo de Arbeloa, según reflejó Europa Press.

En cuanto a las ausencias notables para el derbi, Simeone fue consultado sobre la importancia de las bajas de los arqueros Jan Oblak y Thibaut Courtois. Su respuesta recordó que la principal pérdida es para los seguidores del fútbol, ya que ambos porteros representan un alto nivel competitivo. Acerca del reemplazante de Oblak, Juan Musso, el técnico valoró su desempeño y su actitud dentro y fuera de la cancha. Ante la prensa, Simeone comentó: “Juan está trabajando muy bien desde que llegó, no solamente en este último partido ante el Tottenham. Viene trabajando muy bien no solamente con su participación dentro del campo, sino con su comportamiento dentro del vestuario, como hombre y como compañero de equipo. Estamos muy contentos con él”.

Por otra parte, el entrenador dedicó algunas palabras al momento futbolístico de Julián Álvarez. Según señaló Europa Press, Simeone consideró que el jugador atraviesa distintas etapas y que, si bien en algunas fases su rendimiento bajó, ahora muestra una versión más cercana a la que se espera. “No tengo ninguna duda que él está más identificado con todo lo que le está pasando ahora que con lo que le pasó anteriormente, pero también sabemos que dentro del camino que tenemos por recorrer nunca es un camino recto, siempre hay curvas y ya saben lo que pienso cuando vienen las curvas”, ilustró Simeone.

El trabajo de los jóvenes también formó parte de la conferencia, con una mención especial a Obed Vargas. Simeone lo definió como una persona educada, respetuosa, trabajadora y humilde, destacando su voluntad de progresar y adaptarse a las exigencias del nuevo contexto competitivo. Valoró el partido realizado por Vargas como titular en la jornada previa e indicó que espera que continúe evolucionando durante los entrenamientos y en las oportunidades que se le presenten, para así adaptarse plenamente al salto cualitativo de su actual etapa profesional.

Europa Press informó que las declaraciones completas de Simeone, así como imágenes del evento, están disponibles para medios acreditados. El entrenador concluyó su intervención sin anticipar su alineación definitiva pero reiterando la confianza en el grupo y la expectativa ante un partido con peso propio en el calendario futbolístico de la capital española.