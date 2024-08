El Parlamento de Irán aprueba a todo el equipo de gobierno propuesto por el presidente Masud Pezeshkia

El Parlamento de Irán ha aprobado este miércoles a todo el equipo de gobierno del presidente Masud Pezeshkia, después de cinco días de debate, algo que no ocurría desde 2001, acabando así con la interinidad que existía tras las elecciones anticipadas por la muerte en un accidente aéreo de Ebrahim Raisi en mayo de 2024. El nuevo gobierno estará formado por 19 ministros, entre ellos una única mujer, Farzaneh Sadegh, la primera en más de una década de gobiernos iraníes, que pasará a liderar la cartera de Vivienda e Infraestructuras, informa la agencia Mehr. Entre los nuevos ministros destaca Abbas Araghchi como jefe de Asuntos Exteriores, quien ya ejerció brevemente como portavoz de la cartera en 2013 y se desempeñó como embajador en Japón y Finlandia, además de formar parte del equipo negociador que alcanzó un acuerdo nuclear en 2015 con las potencias occidentales. No obstante, quien ha logrado mayor número de votos favorables ha sido el ya nuevo ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, antiguo comandante de la Fuerza Aérea y jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán. Pezeshkia ha mantenido algunas caras conocidas del anterior mandato de Raisi, como son los ministros de Inteligencia, Ismail Jatib; de Justicia, Amin Hossein Rahimi; y de Industria, Abbas Aliabadi. Antes de la votación, el presidente iraní ha comparecido ante el Parlamento no solo para defender a sus candidatos por segunda vez esta semana, sino también para subrayar que durante la legislatura tendrá en cuenta la opinión de la cámara a la hora de tomar decisiones, apelando a la unidad de todo el país. El consenso logrado por Pezeshkia alrededor de su equipo de gobierno es una primera victoria tras vencer en la segunda vuelta de las elecciones celebradas en julio, puesto que el Parlamento no daba su visto bueno a la totalidad de los candidatos a ocupar el gabinete desde que Mohamed Jatami fue presidente.

