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AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este jueves

Con miles de pasajeros cada hora, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

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Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estado en vivo de cada uno de sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del jueves 26 de marzo.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: AM680

Destino: Montreal

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:05

Estatus: Demorado

Vuelo: AC992

Destino: Toronto

Aerolínea: Air Canada

Hora: 01:15

Estado: Demorado

Vuelo: Y4700

Destino: Chicago

Aerolínea: Volaris

Hora: 01:40

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4460

Destino: Villahermo

Aerolínea: Volaris

Hora: 05:50

Estado: Demorado

Vuelo: VB100

Destino: New York

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:10

Estado: Demorado

Vuelo: AC997

Destino: Vancouver

Aerolínea: Air Canada

Hora: 07:15

Estatus: Demorado

Vuelo: DL593

Destino: Atlanta G

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 08:44

Estatus: Demorado

Vuelo: TK181

Destino: Estambul

Aerolínea: Turkish Airlines

Hora: 09:30

Estado: Demorado

Vuelo: AA505

Destino: Miami

Aerolínea: American Airlines

Hora: 15:00

Estado: Demorado

Vuelo: AA2351

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 16:50

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

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