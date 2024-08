Oro alcanza nuevo récord histórico con la mirada puesta en la Fed

(Bloomberg) -- El oro reanudó su repunte hasta alcanzar otro máximo histórico, mientras los operadores centran su atención en los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a fines de esta semana.

El lingote superó los US$2.520 la onza el martes tras caer ligeramente en la sesión anterior. Powell hablará el viernes en el simposio anual de Jackson Hole en Wyoming, donde sus comentarios serán analizados en busca de pistas sobre los potenciales recortes de tasas de interés del banco central.

El mercado también estará atento a las cifras de solicitudes de subsidio de desempleo del jueves, que podrían influir en los planes de la Reserva Federal. La bajada de las tasas suele considerarse positiva para el oro que no devenga intereses.

El precio del metal ha subido más de un 20% en lo que va de año por las expectativas de recortes de tasas, fuertes compras de bancos centrales y demanda de refugio por los conflictos en Medio Oriente y Ucrania.

Sin embargo, hay indicios de que la racha estelar del oro puede estar pesando ahora sobre la demanda en China. Un informe mostró que las importaciones del mes pasado cayeron al nivel más bajo desde mayo de 2022.

Nota Original: Gold Climbs to Fresh Record High With Focus on Jackson Hole

