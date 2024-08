Nvidia y MediaTek llevarán las tecnologías G-SYNC a más monitores sin necesidad de módulo dedicado

Nvidia y MediaTek se han aliado para desarrollar e impulsar las tecnologías G-SYNC en más monitores 'gaming', que ya no necesitan tener un modulo dedicado, lo que ayudará a reducir los costes y facilitar el acceso a un público más amplio. Los usuarios quieren equipos con los que puedan sacar el máximo partido a los videojuegos, especialmente a aquellos exigentes en recursos. Los monitores no son menos, y por ello Nvidia y MediaTek han anunciado en Gamescom una alianza para impulsar Nvidia G-SYNC. Este conjunto de tecnologías está destinada a los monitores para que en ellos los juegos se reproduzcan con una gran calidad de imagen y de manera fluida, sin ruido ni otras distorsiones y con altas tasas de refresco. Como parte de esta colaboración, se ha anunciado G-SYNC Pulsar, que "ofrece una claridad de movimiento efectiva cuatro veces mayor junto con una experiencia de juego con frecuencia de actualización variable fluida y sin interrupciones", como detallan en un comunicado conjunto. Esta tecnología debutará en los monitores Asus ROG Swift 360Hz PG27AQNR, Acer Predator XB273U F5 y AOC AGON PRO AG276QSG2, que llegarán a finales de año y ofrecen, entre sus características, una resolución de 2.560 x 1.440 píxeles, una frecuencia de actualización de 360Hz y compatibilidad con HDR. La colaboración también que al llevar la tecnología G-SYNC de Nvida a los escaladores de MediaTek, los monitores ya no necesitan integrar un módulo G-SYNC separado. "Esto permite la creación de monitores G-SYNC con numerosas funciones a un precio más asequible", apuntan, y con ello esperan llevar productos 'gaming' premium a un público más amplio.

