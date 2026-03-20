Una persecución policial por el sur de Madrid deja cinco detenidos y ocho agentes heridos tras ser embestidos

Las lesiones sufridas por ocho agentes de la Policía Nacional durante una persecución en el sur de Madrid requirieron atención sanitaria, aunque los informes iniciales indicaron que las heridas no resultaron graves. Según informó el medio, el balance del operativo incluyó la inutilización de tres coches patrulla y la detención de cinco varones, a quienes se les atribuye nacionalidad peruana. El episodio tuvo lugar la tarde del jueves, tras la identificación de un presunto delito cometido con la técnica conocida como el 'método de la siembra'.

Tal como consignó la fuente, los hechos comenzaron alrededor de las 18 horas en el distrito de Usera, cuando una patrulla localizó a varios individuos que, según las averiguaciones, estarían empleando el mencionado método delictivo. Esta modalidad consiste en distraer a las víctimas con objetos caídos en la vía pública, para sustraerles pertenencias mientras atienden el engaño. Detectada la presencia policial, los sospechosos abordaron un vehículo e intentaron huir esquivando a los agentes.

Durante la fuga, los cinco arrestados protagonizaron una persecución que se desplazó por diversas carreteras del sur de Madrid. De acuerdo con las fuentes policiales citadas, los individuos embistieron intencionalmente varios automóviles patrulla que les cerraban el paso, causando tanto daños materiales como los citados lesionados entre los efectivos policiales.

El medio informó que la huida concluyó en la carretera M-45, concretamente a la altura de la salida 7, en la zona de Marconi. La persecución finalizó con la colisión del automóvil de los sospechosos contra uno de los vehículos policiales. Tras el impacto, los agentes detuvieron a los cinco varones. A todos ellos se les imputa un presunto delito contra el patrimonio vinculado a la práctica del 'método de la siembra'.

Según detalló la fuente citada, los agentes afectados presentaban lesiones de carácter leve y fueron asistidos por personal sanitario sin que sus vidas corrieran riesgo. Los vehículos dañados durante el operativo quedaron fuera de servicio.

El caso pone el foco sobre una técnica delictiva que ha sumado notoriedad en los últimos años en distintos puntos urbanos y consiste en aprovechar la confusión de un suceso fortuito para el robo. La investigación para determinar la implicación exacta de los implicados y la posible relación con otros incidentes similares quedó a cargo de la Policía Nacional, según detalló el medio.