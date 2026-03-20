Al Shara asegura que trabaja para mantener a Siria "al margen" del conflicto en Oriente Próximo

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, resaltó la necesidad de que Siria mantenga relaciones estables con los países vecinos en el actual contexto de intensificación militar en Oriente Próximo, subrayando que el escenario actual solo encuentra paralelo en los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Tras finalizar la oración del Eid al Fitr, al Shara enfatizó la voluntad de las autoridades sirias de actuar con cautela frente a los últimos ataques y tensiones regionales. Según publicó la agencia estatal siria de noticias, SANA, el mandatario remarcó que la administración calcula cuidadosamente cada movimiento con el fin de asegurar que Siria se conserve “al margen de todo conflicto” derivado de la reciente ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

De acuerdo con SANA, al Shara abordó la importancia de que Siria prosiga su camino de desarrollo y reconstrucción, evitando verse involucrada en nuevos escenarios bélicos en una región donde las hostilidades se han incrementado desde el 28 de febrero. El mandatario recordó que el territorio sirio ha sido testigo de enfrentamientos constantes durante los últimos quince años, e incluso antes, pero aseguró que en la actualidad vive una etapa de relaciones positivas tanto a nivel regional como internacional.

El dirigente transmitió el mensaje en un discurso dirigido a la población con motivo del fin del mes de Ramadán, junto a los rezos del Eid al Fitr. Durante su intervención, expresó solidaridad total con los países árabes afectados por el recrudecimiento del conflicto, en medio de una escalada de acciones militares y represalias que involucran a Irán, Israel y Estados Unidos, según reportó SANA.

El escenario de tensión se agravó tras la ofensiva lanzada contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos, que llevó a las autoridades iraníes a responder con ataques dirigidos a territorio israelí y a intereses estadounidenses localizados en Oriente Próximo, incluyendo instalaciones militares, según detalló SANA. Estos hechos representan el punto más álgido en las relaciones regionales en varias décadas, conforme lo describe la misma agencia informativa.

Al Shara llegó al poder en diciembre de 2024, luego de una ofensiva de milicianos y rebeldes que precipitó el colapso del régimen de Bashar al Assad, informó SANA. Desde entonces, el entorno de seguridad interno se mantiene volátil, con incidentes como los recientes bombardeos israelíes contra posiciones de las fuerzas de seguridad sirias. Estas acciones se justificaron como respuesta a los nuevos choques entre fuerzas de seguridad y milicianos drusos en la provincia de Sueida, según consignó la agencia oficial.

Frente a estos ataques, las autoridades sirias aún no han emitido ninguna reacción directa. SANA indica que esta postura refleja el objetivo de no escalar la confrontación y preservar la estabilidad en un contexto en que se desarrollan negociaciones internacionales entre Estados Unidos e Irán, cuyos resultados aún no se han concretado en la reactivación de un acuerdo nuclear. Mientras tanto, la violencia ha dejado un saldo humano considerable.

En el balance más reciente, las autoridades iraníes informaron que la ofensiva de Estados Unidos e Israel causó más de 1.200 muertos en Irán. No obstante, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó la cifra a más de 3.000 fallecidos, en su mayoría civiles. Entre las víctimas se cuentan figuras de alto perfil, como el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como otros altos funcionarios políticos y miembros relevantes de las fuerzas de seguridad iraníes, según datos recopilados por SANA y organizaciones independientes.

La situación descrita por SANA se presenta como una de las más delicadas que ha enfrentado Oriente Próximo en décadas recientes, caracterizada por actos de represalia cruzada, muerte de líderes regionales y una multiplicación de actores armados en múltiples frentes. El discurso de Ahmed al Shara insiste en la estrategia de prudencia y en que Siria debe focalizarse en enfrentar sus propios retos de reconstrucción y desarrollo, manteniendo su política exterior orientada a evitar la implicación directa en la escalada militar de la región.