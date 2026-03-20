El Índice de Garantía de Competitividad arranca 2026 en su mayor tasa negativa en cinco años

La tasa interanual del Índice de Garantía de Competitividad (IGC) en enero de 2026 marcó una caída del -1,47%, superando la contracción registrada en diciembre de 2025, cuando el indicador se situó en el -1,01%. Según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta cifra representa la mayor disminución del IGC desde enero de 2021 y suma ya trece meses consecutivos por debajo de cero.

El medio INE detalló que el IGC refleja una tasa de revisión de precios que permite evaluar la competitividad de la economía española frente a la zona euro, ajustando periódicamente los precios para mantener esa competitividad. El indicador se obtiene restando una parte de la pérdida acumulada de competitividad desde 1999 al Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de la Unión Económica y Monetaria, según publicó el INE. Este enfoque tiene la finalidad de asegurar que los contratos indexados al IGC se mantengan alineados con la evolución de los precios en la eurozona, lo que influye directamente en las condiciones de competitividad de largo plazo.

El INE explicó que, cuando la variación del IGC queda por debajo del 0%, se adopta ese valor como referencia, lo cual implica la aplicación de la denominada regla de no revisión. Alternativamente, si la variación del índice supera el objetivo de inflación anual a medio plazo marcado por el Banco Central Europeo, que es del 2%, se utiliza ese límite como nueva referencia. Este mecanismo pretende evitar incrementos de precios que puedan restar competitividad al tejido productivo frente a socios europeos y, al mismo tiempo, proteger los márgenes de las empresas y la capacidad adquisitiva.

En lo que va de ciclo, el IGC registró solo dos meses en valores positivos: julio y diciembre de 2024, según reportó el INE. El resto de los meses permaneció en terreno negativo, con el mayor descenso de 2024 en septiembre, cuando la variación alcanzó el -0,45%. El indicador comenzó ese año en positivo, con una tasa de 0,17%, pero posteriormente inició una dinámica descendente, entrando en valores negativos en los primeros meses y manteniéndolos de forma persistente hasta el arranque de 2026.

La recurrencia de tasas negativas del IGC implica una menor presión de incremento de precios en los sectores cuyos contratos están referenciados a este índice, tal como consignó el INE. Esta situación, que acumula trece meses continuados de valores bajo cero, supone la racha negativa más extensa desde su implantación y responde a la evolución de los precios en la eurozona, así como a los ajustes derivados de la pérdida de competitividad acumulada desde finales del siglo pasado.

La publicación de estos datos arroja detalles relevantes para la interpretación del entorno macroeconómico español, ya que influyen tanto en la revisión de contratos como en la estrategia de empresas y administraciones en contextos de inflación sostenida o de contención de precios, informó el INE. La función del IGC dentro del sistema de revisión de precios contractuales cobra especial importancia ante la persistencia de tasas negativas, al situar la garantía de competitividad como elemento clave frente a la dinámica de precios en la eurozona y la evolución de los costes internos.

El INE subrayó que la programación del mecanismo del IGC parte de la premisa de evitar incrementos automáticos de precios que no correspondan con la realidad competitiva, en especial ante escenarios donde España acumula pérdida de competitividad frente a sus socios de la Unión Económica y Monetaria. Según los registros oficiales, la aplicación práctica del índice durante 2024 y 2025 ha supuesto revisiones contractuales marcadas por la prudencia y la contención, alineándose con el contexto de moderación inflacionaria y el objetivo del Banco Central Europeo.

Estos datos difundidos por el INE encierran implicaciones para la política económica, la negociación colectiva y la planificación empresarial, al establecer parámetros de referencia para el ajuste de precios y salarios en los próximos trimestres. El descenso sostenido y la posición negativa del IGC transmiten señales acerca de la evolución de la competitividad nacional, enmarcándose en la coyuntura europea actual y en las políticas de estabilidad de precios promovidas desde las instituciones comunitarias.