Casi 900 personas sin suministro eléctrico en Adeje y Arona tras la segunda jornada del paso de 'Therese' por Canarias

Un equipo de emergencia formado por 167 efectivos ha permanecido activo durante toda la madrugada en la isla de Tenerife, dando respuesta a diversas situaciones provocadas por el temporal que afecta a la región. De acuerdo con la información publicada por el Cabildo de Tenerife y recopilada por diversos medios, las autoridades han coordinado acciones para restablecer servicios afectados, como la electricidad, el tránsito en vías públicas y la atención a personas que han necesitado alojamiento temporal, mientras persiste la alerta por los fenómenos meteorológicos asociados a la borrasca ‘Therese’.

Según reportó el medio, la segunda jornada de paso de la borrasca por Canarias ha dejado cerca de 900 personas sin suministro eléctrico en los municipios de Adeje y Guía de Isora, con expectativas de recuperación del servicio a lo largo de la mañana del viernes. El Cabildo de Tenerife ha informado que el operativo de emergencia, desplegado desde la noche del jueves y durante la madrugada del viernes, ha tenido que afrontar incidentes derivados de los fuertes vientos, el oleaje y las lluvias torrenciales que han causado caídas de farolas, retirada de mobiliario y cartelería, así como achiques de agua y desprendimientos materiales.

El temporal ha registrado vientos de hasta 122 kilómetros por hora en Izaña y aproximaciones a los 100 kilómetros por hora en Arico, condiciones que desencadenaron múltiples intervenciones de los equipos de emergencia, según informó el Cabildo. En distintos puntos de la isla se han atendido situaciones de rescate, entre ellas la de varias personas atrapadas por el fuerte oleaje en Boca Cangrejo alrededor de las 3:13 de la madrugada, y la de otras dos personas que quedaron bajo el puente de La Alegría a causa del desbordamiento del barranco.

Durante el desarrollo de estos incidentes, el medio recoge que las inclemencias meteorológicas han provocado complicaciones adicionales en la red de carreteras de Tenerife. Se han reportado desprendimientos que provocaron el cierre o la restricción de diversas vías, afectando de manera notable el acceso a Almáciga por la TF-134 y el túnel de El Bailadero, donde la circulación de vehículos de gran tamaño se vio seriamente obstaculizada. El Cabildo de Tenerife detalló que estas medidas buscan reducir riesgos ante la persistencia de lluvias intensas y deslizamientos de laderas.

El trabajo conjunto de los equipos de bomberos, personal del área de carreteras, BRIFOR, Cruz Roja y otros servicios ha incluido no solo tareas técnicas y de rescate, sino también el apoyo a la población en situación de vulnerabilidad. Según consignó el Cabildo, la respuesta ha contemplado la necesidad de alojar a personas que, a raíz del temporal, se vieron forzadas a abandonar temporalmente sus domicilios. Esta atención se ha focalizado especialmente en Adeje, Puerto de la Cruz y Santa Cruz, donde se han dispuesto recursos de albergue para quienes lo requirieran.

Las autoridades insisten en la necesidad de que la población actúe conforme a las recomendaciones de los servicios de emergencia. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, advirtió, según recogió el medio, que “la protección de las personas es nuestra máxima prioridad”, y exhortó a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las instrucciones oficiales mientras permanezca el episodio meteorológico adverso. Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, subrayó el esfuerzo coordinado: “Hemos mantenido activos todos los recursos disponibles, con un dispositivo reforzado y coordinado en toda la isla para dar respuesta inmediata a cualquier incidencia y garantizar la seguridad de la población”.

El operativo continúa desplegado y el estado de alerta se mantiene, según notificó el Cabildo de Tenerife, con el objetivo de proteger a los habitantes, minimizar riesgos y asegurar el control de cualquier nueva incidencia derivada de las condiciones meteorológicas persistentes. Las autoridades reiteran que el seguimiento de las indicaciones y la cooperación ciudadana resultan fundamentales mientras dure el impacto de la borrasca ‘Therese’ sobre la isla.