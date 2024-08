John Williams cancela por motivos de salud sus conciertos con la Filarmónica de Viena

Viena, 20 ago (EFE).- El compositor John Williams, autor de bandas sonoras como la de 'Star Wars' o 'Indiana Jones', ha cancelado por motivos de salud los conciertos con la Orquesta Filarmónica de Viena que tenía previstos en esta ciudad para los próximos días 7 y 8 de diciembre.

La Filarmónica ha anunciado en un comunicado que un grave problema de salud de Williams, que tiene 92 años, ha obligado a suspender los recitales, que iban a celebrarse en Musikverein, la sala donde se celebra cada 1 de enero el Concierto de Año Nuevo.

En su nota, la orquesta lamenta la cancelación y asegura que Williams está deseando buscar nuevas fechas para los recitales lo antes posible.

Williams es conocido mundialmente por sus composiciones para el cine y es autor de las bandas sonoras de películas y sagas como 'Harry Potter', 'Star Wars', 'Superman', 'Tiburón', 'Atrápame si puedes' ('Catch Me If You Can'), 'Indiana Jones', 'Jurasic Park', 'La lista de Schindler', 'Solo en casa' y 'E.T.'.

Williams ha ganado el Óscar en cinco ocasiones y tiene en su haber 53 nominaciones, siendo la persona viva con más nominaciones a los premios de la Academia del Cine de Estados Unidos.

También posee cuatro Globos de Oro, siete BAFTA y veintitrés Grammy. EFE

maj/as/cg