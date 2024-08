Kahn se muestra "escéptico" sobre las opciones de Alemania en el Mundial 2026 y pone a España como ejemplo

El exguardameta alemán Oliver Kahn duda de que la selección de su país pueda competir por el título en el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y pone a España, actual campeona de Europa, como ejemplo de hacer bien las cosas. "Soy escéptico', dijo Khan en una entrevista que publica este lunes la revista deportiva 'Kicker' sobre las opciones de un combinado que dirige Julian Nagelsmann, el cual anunció desafiante que quería proclamarse campeón del mundo dentro de dos años tras ser eliminado en los cuartos de final de la Eurocopa de Alemania por España. Para el exportero, "Florian Wirtz y Jamal Musiala estarán unos pasos por delante para entonces", pero, en cambio, considera que "si, después de Toni Kroos, ya no está Ilkay Gündogan, y Joshua Kimmich sigue jugando por la derecha, habrá algunos interrogantes en el centro del campo", recalcando igualmente que "también hay potencial de mejora en las bandas defensivas". Según el subcampeón del mundo de 2002, la campeona de Europa, la selección española, por ejemplo, está por delante de los alemanes porque han enseñado a sus jugadores una filosofía de éxito durante muchos años y desde una edad temprana. "No tenemos esa percepción propia de nuestra idea del fútbol. Depende mucho de momentos individuales y de las ideas del entrenador de turno", afirmó Kahn, quien cree que la gran continuidad que encarnó en España durante años el seleccionador Luis de la Fuente con varias selecciones juveniles y finalmente con la Absoluta, no se practica sistemáticamente en Alemania.

