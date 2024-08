Más de un millar de andaluces salen a la calle para mostrar su apoyo a la oposición venezolana

Más de un millar de andaluces se han manifestado en las capitales andaluzas de Almería, Córdoba, Granada, y Sevilla, además de los municipios malagueños de Benalmádena, Rincón de la Victoria y Marbella, para apoyar a la oposición de Venezuela y cuestionar las elecciones presidenciales en este país, en las que la oposición asegura que su candidato, Edmundo González, ganó al oficialista, Nicolás Maduro, calificando de "fraudolentos" los resultados. Según los datos trasladados por las diferentes Subdelegaciones del Gobierno andaluzas y recopilados por Europa Press, en el caso de Almería, la concentración finalizó con unas 150 personas al final del recorrido en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo, en la Playa de las Almadrabillas. De igual forma, el presidente del PP de Almería, Javier A. García; el diputado nacional, Rafael Hernando, y el diputado provincial, Carlos Sánchez, acompañaron a la comunidad venezolana en la concentración. En este contexto, García ha subrayado que "el PP de Almería está a favor de la democracia, de la libertad y en contra de la tiranía de Maduro", al tiempo que ha insistido en que "vamos a estar con ellos reivindicando siempre que en Venezuela tengan una democracia plena y que se respeten los resultados de las urnas en los que quedó clara la derrota de Maduro". Por su parte, la diputada de Primero Justicia en la Asamblea Nacional en 2015 por el Estado Mérida, Milagros Valero, ha agradecido el apoyo del PP a los venezolanos que se encuentran exiliados en Almería. Así ha explicado "la dramática situación que se vive actualmente en Venezuela, con más de 2.000 personas encarceladas injustamente por estar a favor de la democracia, entre ellos, menores y personas con discapacidad". Finalmente, ha asegurado que los venezolanos que están exiliados "queremos regresar a nuestro país, no estamos aquí de vacaciones, estamos aquí porque nos obligaron a salir". Asimismo, en la provincia granadina se reunieron alrededor de 250 personas para mostrar su apoyo en Fuente de las Batallas. En Sevilla en torno a 500 manifestantes se aglutinaron en la Plaza Nueva de la capital al final del trayecto, en el mismo tramo horario en que también alrededor de 120 cordobeses se manifestaban en la cúpula del Bulevar Gran Capitán. Ya en la provincia malagueña, el municipio de Benalmádena ha registrado un total de 300 participantes en la Plaza Adolfo Suarez, mientras que en Marbella se echaron a la calle en torno a 150 persona en la Plaza de La Alameda. Además, en la capital malagueña una treintena de personas también se alzaron a favor de la oposición venezolana. Igualmente, en Jaén la senadora del PP y presidenta local del PP de Linares, Mariola Aranda, ha destacado que los venezolanos son ciudadanos "valientes, que han decidido abandonar el miedo y luchar por la libertad y la democracia", tras una visita a los venezolanos residentes en Linares, acompañada del concejal popular linarense, Michel Rentero. En este contexto, ha aseverado que el PP "no va a mirar para otro lado". "Otros han decidido dar la espalda al pueblo venezolano, pero nosotros no y estaremos hasta el final junto a los demócratas denunciando la represión de Maduro en Venezuela", ha subrayado al tiempo que ha exigido el reconocimiento de la victoria de Edmundo González, "de modo que se respete de una vez lo que el pueblo venezolano ha votado". "RECUERDA, GANÓ VENEZUELA" El anuncio de esta protesta a nivel mundial lo realizó María Corina Machado a través de sus redes sociales, acompañado de un vídeo en el que hace una breve aparición y dice: "Recuerda, ganó Venezuela, ganamos. Nos vemos el 17. ¡Pásalo!". "Este mensaje es para ti, que no te reconoces en la Venezuela de hoy, que están cansado de tener a tu familia separada, que votaste y quieres que se respete lo que decidiste el 28 de julio. Nos vemos el próximo sábado 17 en la gran protesta mundial por la verdad", reza el texto que acompaña al vídeo. Según los resultados divulgados por el CNE, Maduro obtuvo cerca del 52% de los votos en las elecciones del 28 de julio, pero la oposición, que ha denunciado un fraude, ha publicado actas paralelas que acreditarían la victoria de su principal candidato, Edmundo González. Ante esta situación, la población se ha movilizado y se han registrado más de una veintena de muertos, según ONG, y 2.000 detenidos, según las autoridades.

