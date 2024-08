Alemania se plantea reducir su ayuda directa a Ucrania y recurrir en su lugar a los activos rusos congelados

El Gobierno alemán se está planteando reducir su ayuda directa a Ucrania en los próximos meses para comenzar a recurrir en su lugar a los activos rusos congelados por las sanciones internacionales impuestas a Moscú por la invasión; una medida de carácter estrictamente económico como parte de un esfuerzo para preservar el equilibrio presupuestario, según documentos oficiales recogidos por los medios alemanes este pasado sábado. El diario alemán 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' (FAZ) avanzó ayer, citando como fuentes múltiples documentos clasificados y personas relacionadas con esta cuestión, la entrada en vigor de una moratoria sobre el envío de ayuda a Ucrania con la intención de reducir el gasto público. La medida, explicó el medio, procede del Ministerio de Finanzas dirigido por el liberal Christian Linder quien, en una misiva con fecha del 5 de agosto, avanzaba que las nuevas partidas de financiación de Alemania para asistir a Kiev no deberían partir del presupuesto federal, sino de los intereses procedentes de los activos rusos. Esta carta también ha sido recogida por otros medios alemanes como el diario 'Bild' o la agencia DPA. La misiva concreta informaciones avanzadas en su momento por el portal de noticias Politico y que anunciaban un cambio de rumbo en la política económica de Berlín hacia la guerra de Ucrania, al informar sobre un acuerdo interno entre la coalición del Gobierno alemán que conforman socialdemócratas, "verdes" y liberales para reducir a la mitad la asistencia futura a Kiev, unos 4.000 millones de euros, para cumplir con otras prioridades de gasto. En una primera respuesta oficial, un portavoz del Ministerio de Finanzas ha asegurado a DPA que el departamento está dispuesto a estudiar la posibilidad de disponer de fondos adicionales a corto plazo pero ha indicado que estas necesidades adicionales deben ser comunicadas de forma concreta y comprensible para cumplir con todas las normas presupuestarias, y que sobre esta base se solicitará la aprobación del Bundestag. El portavoz, sin embargo, ha querido recalcar que no hay ninguna solicitud concreta y que la cartera carece de capacidad decisoria, dado que esta cuestión es responsabilidad principal del Ministerio de Defensa. Por su parte, el embajador de Ucrania en Alemania, Oleksii Makeiev, ha pedido al Gobierno alemán que no vacile en su respaldo a Kiev y en especial en un momento crítico, dominado por la gran incursión de las fuerzas ucranianas en territorio ruso que comenzó el 6 de agosto. Makeiev enfatizó que la seguridad de Europa depende de la capacidad y la voluntad política de Alemania para seguir desempeñando un papel de liderazgo en el apoyo a Ucrania, según declaraciones al dominical del diario 'Bild', donde expresó su esperanza de que el Gobierno encuentre formas de financiar sus necesidades de seguridad conjuntas y que el Parlamento se pronuncie con firmeza y claridad sobre el presupuesto de 2025.

Compartir nota: Guardar Nuevo