Madrid, 17 ago (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, reconoció que "siempre" echarán de menos a Toni Kroos, que decidió retirarse en lo más alto al final del pasado curso, y aseguró que su tarea no es buscar un jugador de las características del centrocampista alemán y que su equipo de "adaptarse a algo nuevo".

"El primer partido ha salido bien, siempre echaremos de menos a Toni Kroos porque era un jugador especial", confesó Ancelotti.

"Buscar otro Kroos es imposible, el equipo tiene que adaptarse a algo nuevo y no es malo porque si te acostumbras demasiado pierdes activación. Si pones algo nuevo que haga pensar más a los jugadores viene bien para la concentración y la motivación también", añadió.

El técnico italiano repitió su mensaje sobre la plantilla, dándola por cerrada pese a los pocos efectivos de los que dispone en el centro de la defensa, confiado en el regreso de David Alaba en buen estado cuando supere la grave lesión de rodilla que aún le alejará los dos primeros meses de la nueva temporada.

"La plantilla está cerrada", dijo de forma tajante. "Ahora tenemos que esperar trece días a que esto se acabe pero hemos pensado que no necesitamos central porque penamos que Alaba va a recuperar pronto y bien. Tenemos a jóvenes que están listos para jugar algunos partidos con nosotros. Hemos tenido mala suerte porque Joan se ha lesionado pero tenemos a Jacobo y Asencio que pueden aportar en algún partido".

El reto del Real Madrid en LaLiga que inicia es repetir título, algo que no logra desde 2008. 'Carletto' aseguró que será complicado con el Barcelona y un Atlético de Madrid reforzado como grandes rivales.

"Mañana empieza LaLiga con toda la ilusión de intentar conservar el título que hemos ganado mereciéndolo el año pasado. En Mallorca siempre nos ha costado. Ha cambiado de entrenador, ha llegado otro muy experto y capaz. Estamos seguros de que habrá que pelear el partido para ganarlo", dijo.

"Nosotros pensamos en la realidad porque sobre todo los jugadores saben lo complicado que es ganar un partido, no un título. Te exige calidad, compromiso, sacrificio... pensar en demasiado lejos no es bueno para nadie. No podemos pensar en mayo, tenemos que prepararnos para llegar bien e intentar ganar cada partido", añadió.

"Favorito o no, esta Liga la tenemos que pelear contra todos los equipos. La calidad del fútbol español es evidente por como se juega en LaLiga y lo que han sido capaces de hacer los jugadores españoles en el Europeo y la Olimpiada. Es un fútbol de calidad, además de los de siempre, Real Madrid, Barcelona y Atlético que se ha reforzado, hay que pelear todos los partidos ante equipos bien preparados, con jugadores buenos", explicó Ancelotti.

El italiano resaltó el nivel que ya se ha visto en los partidos disputados en la primera jornada pese a jugarse a mitad del mes de agosto.

"Es una Liga divertida. Los primeros partidos han sido muy buenos, con mucho juego y pocas interrupciones, bien dirigidos. Hemos empezado bien, tenemos que seguir esta línea. Nos va a ayudar mucho el fuera de juego semiautomático que aclara aún más el arbitraje. Ojalá pueda ser una Liga divertida para todos, sobre todo para nosotros", deseó

No marcó un número de goles al francés Kylian Mbappé y apuntó al equipo en vez de a retos individuales. "Lo que les pido a los jugadores es que pongan todo lo que tienen para el equipo, nada más". Y en lo personal, sacó pecho de la cantidad de éxitos logrados desde su regreso.

"Es la luna de miel más larga de la historia, se mantiene igual. Obviamente estoy muy contento porque es difícil imaginar el día que llegué en julio 2021 que podía estar sentado aquí después de tres años con todos estos títulos ganados. Nadie lo pensaba, tampoco vosotros (la prensa) porque no tenéis mucha fe", bromeó.