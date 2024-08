Guterres afirma que es "imposible" una campaña de vacunación contra la polio en Gaza sin pausas humanitarias

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado este viernes que es "imposible" llevar a cabo una campaña de vacunación contra la polio en la Franja de Gaza si las hostilidades no cesan, por lo que ha pedido a las partes que acepten pausas humanitarias en el enclave palestino. El poliovirus se detectó en julio de 2024 en muestras ambientales de Jan Yunis y Deir al Balá. Desde entonces se han notificado en la Franja de Gaza tres casos de niños con sospecha de parálisis flácida aguda (PFA), un síntoma común de la poliomielitis. "A la polio no le importan las líneas divisorias y la polio no espera. Prevenir y contener la propagación de la polio requerirá de un enorme esfuerzo coordinado", ha señalado en declaraciones a la prensa, instando a las partes a proporcionar "garantías concretas" para poner en marcha pausas humanitarias para la campaña. Guterres ha asegurado que en un momento en el que Gaza "está en caída libre humanitaria" el virus de la polio --que también pone en jaque a la región-- circula por el enclave palestino, por lo que cientos de miles de niños están "en riesgo" de contagiarse. "Los desafíos son graves. Los sistemas de salud, agua y saneamiento en Gaza han sido diezmados. La mayoría de los hospitales y centros de atención primaria no funcionan y la gente huye constantemente en busca de seguridad", ha recordado. Pese a ello, Guterres ha detallado que la campaña de vacunación estará formada por 708 equipos en hospitales y centros de atención primaria, "muchos de los cuales apenas funcionan", y por otros 316 equipos que trabajarán en comunidades de toda Gaza, como ya han detallado otras agencias de la ONU durante la jornada. En este sentido, garantizar la cadena de frío "en cada paso" es esencial, así como contar con Internet y telefonía para informar a la población sobre la campaña. Esto incluye, además, tener combustible para que los equipos se trasladen por la Franja y dinero en efectivo para pagar a los trabajadores. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han pedido este viernes "pausas humanitarias" en la Franja de Gaza durante siete días entre finales de agosto y septiembre a fin de evitar la propagación de la variante circulante del poliovirus tipo 2 (cVDPV2). Para prevenir la propagación de la poliomielitis y reducir el riesgo de que reaparezca, se necesita una cobertura de vacunación de al menos el 95 por ciento en cada ronda de la campaña, dados los graves trastornos que sufren los sistemas de salud, agua y saneamiento en la Franja de Gaza.

