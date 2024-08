(Previa) Manchester City, Arsenal y Liverpool apuntan a otra bonita batalla por la Premier

La temporada 2024/25 de la Premier empieza este viernes con el favoritismo para el Manchester City, en plena hegemonía en el fútbol inglés, seguido de sus mayores rivales en las últimas temporadas, Arsenal y un Liverpool que ha cambiado de ciclo. El conjunto de Pep Guardiola es el equipo de los récords y volverá a ser rival a batir con una plantilla que aún puede reforzarse. La pasada campaña el City se convirtió en el primer equipo en encadenar cuatro ligas y sólo el Liverpool, en 2020, ha roto una dictadura celeste que quiere más. Después de ganar la Community Shield como estreno del curso en Wembley, el City regresa a Londres para estrenar la Premier con la exigente visita a Stamford Bridge para medirse al Chelsea. Los de Guardiola quieren su séptima Premier en los últimos ocho años y, tras la salida de Julián Álvarez, tienen inversión por hacer. Erling Haaland, Kevin De Bruyne y Phil Foden lideran un equipo que sigue también descubriendo talentos como Oscar Bobb y James McAtee. La pasada campaña la lucha por el título llegó hasta la última jornada, máxima igualdad entre City y un Arsenal que sigue confiando en Mikel Arteta para cortar la sequía de 21 años. El equipo 'gunner', que tratará de llegar lejos en la Liga de Campeones, se ha reforzado con Declan Rice y tiene la misma pólvora arriba de Martin Odegaard, Bukayo Saka, Leandro Trossard, Gabriel Martinelli o Kai Havertz. El Arsenal, que debuta ante el Wolves, viene funcionando casi a la perfección, lo que le exige el City. Mientras, el Liverpool también mantiene una plantilla de quilates pero sin su capitán de barco los últimos nueve años. La salida del técnico Jurgen Klopp genera cierta incógnita en el equipo 'red', pero Arne Slot tiene una gran base como para no fallar. Los de Anfield, que empezarán a domicilio contra el Ipswich, están pendientes también de cerrar su plantilla en el centro del campo. Además, la Premier aspira a recuperar a 'grandes' tocados en los últimos años. El Chelsea, con Enzo Maresca en el banquillo; el Manchester United, confiando aún en Ten Hag pero obligado a empezar bien para no retomar el runrún; y el Tottenham, que no terminó de despegar pese a la buena pinta que tuvo el pasado curso con Ange Postecoglou, están ante una temporada importante para volver arriba. A todos ellos les pasó por la derecha el Aston Villa de Unai Emery, técnico español que llevó a los 'villanos' a la Champions 41 años después. Pese a perder a Douglas Luiz, el Villa, que arranca el sábado contra el West Ham, tiene el reto de asentar su revolución en una liga que no da tregua cada fin de semana aunque está lejos de sorprender como en 2016 cuando ganó el título el Leicester. --PROGRAMA DE LA JORNADA: -Viernes 16. Manchester United - Fulham. -Sábado 17. Ipswich - Liverpool. Arsenal - Wolves. Everton - Brighton. Newcastle - Southampton. Nottingham - Bournemouth. West Ham - Aston Villa. -Domingo 18. Brentford - Crystal Palace. Chelsea - Manchester City. -Lunes 19. Leicester - Tottenham.

Compartir nota: Guardar Nuevo