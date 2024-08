Aitana, pillada con el modelo Biel Juste en Ibiza tras su ruptura con Sebastián Yatra

Dejando claro que ha pasado página tras su reciente ruptura con Sebastián Yatra, Aitana disfruta de unas vacaciones muy especiales en Ibiza al lado del modelo y empresario Biel Juste, al que conoció el pasado enero en Costa Rica y con el que podría haber recuperado la ilusión apenas dos semanas después de poner punto y final a su noviazgo con el colombiano. El pasado 3 de agosto la cantante rompía a llorar durante su concierto en Vigo antes de cantar la canción 'Akureyri', que Yatra y ella compusieron durante un viaje a Islandia y cuyo lanzamiento propició que diesen una segunda oportunidad a su amor tras su ruptura en noviembre de 2023. Muy emocionada, Aitana pronunciaba unas palabras que dejaban entrever que su relación había vuelto a romperse: "A veces termina, a veces se acaba. Y no pasa nada. Te puedes volver a levantar. No permitáis nunca que nadie os diga que nada es para siempre, porque muchas cosas lo son. La familia es para siempre, los amigos y vosotros también" expresaba entre lágrimas. La ruptura no tardaba en confirmarse, y aunque ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto, parece que fue el cantante de 'Tacones rojos' el que tomó la decisión, dejando completamente hundida a la catalana. Los motivos siguen siendo una incógnita, pero se especula que la hija del director de cine mexicano Alfonso Cuarón, Bu Cuarón, habría tenido mucho que ver. Poniendo tierra de por medio para intentar desconectar y recuperarse de este duro golpe, Aitana viajaba a Ibiza para disfrutar de unas vacaciones con amigas. Y fue en la fiesta organizada por el actor Aron Pipper -con el que también se la ha relacionado- donde la triunfita se reencontró con Biel Juste, al que conoció a principios de año y con el que se rumoreó que había tenido una "química instantánea" durante el impass en su relación con Yatra. El empresario y modelo catalán -que ha alcanzado un gran éxito con su firma de joyas masculinas 'Twojeys'- 'desapareció' del mapa cuando Aitana y el colombiano se reconciliaron, pero su ruptura le ha acercado de nuevo a la cantante de 'Las Babys'. Tal y como publica este miércoles la revista 'Semana', están disfrutando de unos días muy especiales en la isla pitiusa y aunque intentan llevar su 'idilio' en secreto, han compartido muchos momentos a solas y ha habido incluso besos que demostrarían que lo suyo es algo más que una amistad. Y buena prueba de ello es que Biel Juste ha sido visto entrando y saliendo de la impresionante casa que Aitana ha alquilado durante sus vacaciones en Ibiza, y conduciendo el coche que la artista utiliza para moverse por allí. Ahora será el tiempo el que diga si su incipiente relación se consoloda o si, por el contrario, se queda en una historia de amor de verano que ha hecho que la cantante recupere la sonrisa y la ilusión tras su ruptura con Yatra.

