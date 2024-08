Última hora. Muere el periodista Carlos Ferrando a los 76 años

Día triste para el mundo del periodismo, ya que acabamos de enterarnos de la muerte de una de las leyendas de la crónica social de nuestro país, el periodista Carlos Ferrando, que ha fallecido a los 76 años en su domicilio de Madrid tras una extensa trayectoria en diferentes medios de comunicación, convirtiéndose en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla y en íntimo amigo y confidente de estrellas de la talla de Rocío Jurado o Sara Montiel. Un repentino adiós que ha pillado por sorpresa a sus amigos y compañeros de profesión, puesto que gozaba de un buen estado de salud tras operarse de una hernia que padecía desde hace años y le causaba muchas molestias. Como ha relatado Carlos Pérez-Gimeno en EsRadio, fue la falta de noticias del popular tertuliano la que alertó a su entorno más cercano de que algo no iba bien. Sus amigos más íntimos tenían llaves de su casa, y fue la actriz Alejandra Grepi la que preocupada se desplazó a su casa para ver cómo estaba. Al llegar, encontró a Carlos en muy mal estado y en un avanzado estado de deshidratación, aunque todavía tenía pulso. Sin tiempo que perder, llamó a los servicios de emergencia pero aunque los médicos intentaron reanimarle, no pudieron hacer nada por salvar su vida y poco después fallecía. Actualmente sus restos mortales se encuentran en el Instituto Anatómico Forense, donde le van a practicar la autopsia. Pérez-Gimeno ha revelado que su entorno más cercano está a la espera de que la familia del querido periodista tome una decisión sobre si se harán cargo de la situación, puesto que Ferrando no mantenía ninguna relación con su hermano ni con su sobrina, y era a sus amigos a los que consideraba su familia. De ahí que como ha explicado el tertuliano, sus íntimos serían los que se harían cargo de sus restos mortales, corriendo con todos los gastos de su incineración y su entierro como él quería. Detalles que por el momento se desconocen y de los que sus amigos informarán en un comunicado cuando sepan los resutados de su autopsia.

