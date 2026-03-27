Shakira suma once conciertos en Madrid con el anuncio de dos nuevas fecha y vende 450.000 entradas en horas

La residencia artística de Shakira en Madrid incorporará una programación cultural bajo el lema Es Latina, que reunirá música, arte, gastronomía, literatura, cine, talleres y charlas, según detalló Live Nation España. La intérprete colombiana incorporó dos nuevas fechas, los días 10 y 11 de octubre, a los conciertos previstos inicialmente, alcanzando once funciones consecutivas en la capital. La venta de entradas para las nuevas fechas comenzará este viernes a las 14 horas a través de las plataformas oficiales, entre ellas livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. La noticia principal que destaca es la respuesta del público ante el anuncio: Shakira agotó aproximadamente 450.000 entradas para sus espectáculos en Madrid en tan solo unas horas.

De acuerdo con la información publicada por Live Nation España y recogida por múltiples medios, la residencia tendrá lugar en el estadio temporal 'Shakira', creado como parte del espacio Iberdrola Music. Este recinto, diseñado por el estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG), cuenta con más de 50.000 localidades disponibles por función y se ubicará en Madrid exclusivamente para esta serie de recitales. El recinto adoptará por primera vez en el país el formato internacional de residencia artística, una propuesta que la organización presenta como un concepto inmersivo y multidisciplinar. La iniciativa describe el espacio como “una ciudad paralela dentro de Madrid donde la música, el arte y la comunidad se unirán”, con el propósito de celebrar raíces culturales compartidas y visibilizar la capital española como plataforma de diversidad.

La serie de conciertos en Madrid, organizada por Live Nation España, extenderá la presencia de la artista en la ciudad durante los meses de septiembre y octubre. La secuencia comenzará el 18 de septiembre y continuará los días 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, así como el 2, 3 y 4 de octubre, para sumar finalmente 10 y 11 de octubre como nuevas incorporaciones. Todas las funciones tendrán lugar en el nuevo estadio, y la suma de fechas responde a la alta demanda de entradas, según comunicó la promotora.

El formato internacional de residencia artística que introduce Shakira plantea una transformación significativa respecto a las giras tradicionales. Esta modalidad permite que un mismo artista se presente varias noches consecutivas en una sola ciudad y en un único recinto temporalmente adaptado para la ocasión. Según informó Live Nation España, la residencia de Shakira en Madrid representa la primera implementación de este concepto en España, lo que supone un paso novedoso en la organización de grandes conciertos en el país y un reto logístico para la ciudad y la producción.

El flamante estadio Shakira, fruto del diseño del grupo Bjarke Ingels, no solo permitirá acoger una audiencia masiva cada noche, sino que estará equipado para albergar las distintas actividades del programa Es Latina. Estas experiencias, que incluyen conciertos, exposiciones, charlas y talleres, buscan dotar a la residencia de una dimensión cultural y participativa que trascienda el evento musical.

La cantante llega a Madrid tras cerrar la etapa mexicana de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, donde convocó a 400.000 personas en un espectáculo gratuito en el Zócalo de Ciudad de México, según reportó Live Nation España con base en cifras oficiales. La actuación, que tuvo lugar el 1 de marzo, reunió la mayor concentración registrada en la plaza pública principal de la capital mexicana. La artista alcanzó ese récord días después de completar 13 conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros, ubicándose como la intérprete con más presentaciones en ese espacio durante una misma gira y sumando más de 800.000 entradas vendidas en esa fase del tour, consignó el medio.

Previo a la residencia en Madrid, la agenda internacional de Shakira continuará con nuevas fechas, destaca Live Nation España. Entre los próximos compromisos figura su participación como artista principal en el concierto 'Todo Mundo No Rio' el 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil. Este recital se perfila como uno de los eventos más relevantes de la próxima primavera en Sudamérica.

La organización de la residencia artística en Madrid ha subrayado que el proyecto busca reflejar la riqueza y diversidad de la cultura latina, así como el papel de la ciudad como enclave global de innovación cultural. Según la promotora, este tipo de iniciativas pretenden atraer tanto a públicos locales como internacionales y posicionan a Madrid dentro de los circuitos internacionales de grandes eventos musicales y culturales.

La venta masiva de entradas confirma el atractivo de la propuesta y representa un nuevo hito en la carrera internacional de Shakira. La artista se mantiene como figura central de la música global y suma a la industria del entretenimiento propuestas de formatos no convencionales, al tiempo que moviliza a grandes audiencias. La respuesta del público en Madrid sugiere un fuerte interés por la conjunción de espectáculo musical y experiencias culturales asociadas a la identidad latina, tal y como ha promovido Live Nation España en la presentación del proyecto.

El impacto de esta serie de recitales y actividades culturales en Madrid será observado tanto en la oferta de entretenimiento nacional como en la narrativa internacional sobre la ciudad como polo cultural. Según publicaron los organizadores, la residencia artística no solo representa un evento de gran envergadura, sino también una programación diseñada para incentivar la participación ciudadana, la colaboración colectiva y el intercambio cultural.